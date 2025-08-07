Redacción Andalucía 07 AGO 2025 - 13:33h.

21 detenidos al desmantelar dos fábricas ilegales de tabaco en Málaga y Córdoba

Los empleados vivían hacinados y trabajaban continuamente en condiciones infrahumanas

MálagaUna organización ha sido desarticulada en Málaga y Córdoba, provincias donde tenían dos fábricas ilegales de tabaco. De ellas han liberado a 18 trabajadores retenidos, que estaban en condiciones infrahumanas.

Así lo ha explicado el Ministerio del Interior en un comunicado. La Guardia Civil ha detenido a 21 personas en total por varios presuntos delitos, como trata de seres humanos y contrabando.

Además de estafa a la Hacienda Pública, pertenencia a grupo criminal y delito contra la propiedad industrial. A los miembros de la red se les atribuye la falsificación de cigarrillos para su posterior venta.

Las investigaciones, en las que ha colaborado Vigilancia Aduanera, se iniciaron al tener conocimiento de una presunta instalación donde se estaba produciendo tabaco en una localidad malagueña.

Al establecerse vigilancia sobre uno de los principales sospechosos, descubrieron que existía otra fábrica en otro municipio cordobés. Entonces, los agentes reunieron indicios suficientes para registrarlas.

En las inspecciones, hallaron efectos de la producción fraudulenta valorados en más de tres millones de euros. Además, tenían capacidad para obtener diariamente ocho millones de cigarrillos falsificados.

Trabajadores hacinados, sin descansos ni remuneración

Sin embargo, lo más grave era que la mano de obra que utilizaban eran personas procedentes de distintos países asiáticos y de Europa del Este, quienes vivían hacinados en los mismos recintos.

Para captarlas inicialmente, les ofrecían condiciones laborales muy atractivas. Pero, la realidad que se encontraban al llegar a nuestro país era bien diferente, como suele ocurrir en estos casos.

Los trabajadores estaban siendo explotados en jornadas continuas sin descansos. Tampoco les pagaban nada por sus labores, así que no recibían remuneración alguna, argumentando que debían saldar una deuda.

