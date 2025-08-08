Redacción Andalucía 08 AGO 2025 - 17:12h.

Salud detecta una "alteración" de niveles de "enterococos intestinales" en la playa La Charca de Salobreña

"Hemos asumido competencias impropias porque el daño del cierre es intolerable", califica el alcalde Javier Ortega

SalobreñaHace un mes fue en una playa de Motril y ahora, en una de Salobreña (Granada). En esta última, aconsejan no bañarse al haberse detectado una alta concentración de bacterias fecales.

Concretamente, "una alteración" en los niveles "del parámetro microbiológico enterococos intestinales", tal y como ha informado el ayuntamiento de la localidad costera, trasladando la resolución de la Delegación de Salud.

Dado que supone un indicador de contaminación fecal, el consistorio ha instalado este 8 de agosto un cartel en la playa de La Charca, donde expone la recomendación de no meterse al agua de forma temporal.

"Entre el peñón y el chiringuito, unos 250 metros", especifica y añade que el motivo son "razones sanitarias", tras recibirse los análisis de un muestreo realizado por parte de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta.

Esta medida de precaución y protección de la salud de los bañistas se mantendrá "hasta que desaparezcan las causas que han originado la alteración", indica el escrito que han remitido al consistorio.

"Es intolerable", califica el alcalde de Salobreña

Ante esta situación, el alcalde de Salobreña, Javier Ortega Prados, ha manifestado públicamente su malestar y ha anunciado que van a tomar acciones judiciales oportunas para que cada administración y organismo implicado asuma su responsabilidad.

El regidor ha sido muy claro en sus declaraciones: "Hemos asumido competencias impropias porque el daño que se produce al turismo, a la economía y a la imagen de Salobreña con el cierre de una playa es intolerable.”

En su opinión, las administraciones competentes como Costas, Mancomunidad o la propia Delegación de Salud están haciendo dejación de funciones. "Como si esto no fuera con ellos", ha dicho Ortega.

También ha explicado que desde el ayuntamiento están ya llevando a cabo analíticas independientes en distintos puntos para localizar el posible foco de la contaminación.

"Intentar que se garantice la salubridad"

"Salobreña no se va a quedar con los brazos cruzados, no lo hizo en su momento, cuando se cerró una parte de la playa en el verano del 2023 y no lo va a hacer ahora tampoco”, ha asegurado.

"Vamos a intentar por todos los medios que se garantice la salubridad de las aguas de baño”, concluye el alcalde cuando en estos días de pleno verano y mes de agosto acude mucha gente al municipio.

