Cae en Estepona, Málaga, una red que estafaba con el 'timo de la estampita': uno fingía tener discapacidad
De una víctima, los implicados consiguieron 7.900 euros durante el engaño con teatralización
El grupo se desplazaba por toda España en busca de nuevos objetivos a quienes estafar
MálagaUna red ha sido desarticulada en el municipio de Estepona (Málaga) por presuntamente cometer estafas con el 'timo de la estampita'. Uno de los miembros fingía tener discapacidad.
Así lo ha explicado la Policía Nacional en un comunicado. En total, hay tres detenidos del grupo (dos hombres y una mujer, de 20, 25 y 53 años), acusados del delito llevado a cabo en junio.
Una víctima denunció los hechos y que le habían supuesto la pérdida de 7.900 euros, tras el engaño por parte de los implicados. Utilizaban billetes falsos, así como abalorios dorados que simulaban joyas.
En el vehículo de los arrestados, los agentes encontraron esos enseres que empleaban para la teatralización con la que conseguían dar el "cambiazo" de una bolsa con supuestamente mucho dinero.
Entregar dinero a una buena persona
Uno de los autores se hacía pasar por una persona con discapacidad, portando en su bolso lo que podría ser gran cantidad de dinero en efectivo y manifestando su intención de dárselo a una buena persona.
Seguidamente, un segundo autor que actuaba como "gancho" y fingía ser un transeúnte ajeno a la trama, entraba en escena para convencer a la víctima de aprovechar la ocasión de obtener ese dinero y repartírselo a partes iguales.
Luego, los autores de esta estafa se suelen dirigir a un lugar apartado, domicilio de la víctima, banco o, como en el caso de la afectada de Estepona, un vehículo, en el que se encuentra una tercera persona.
Ahí se produce el intercambio de las joyas o billetes que tenga la víctima por lo falso que portan los estafadores. Desde la Policía Nacional averiguaron primero la marca, modelo y matrícula de ese coche usado.
Se desplazaban por España en busca de objetivos
Siguiendo esa línea, se identificó a los integrantes del grupo criminal, que tenían perfectamente definidas sus funciones y tareas en la trama delictiva, siendo su fin el desvalijar a las víctimas mediante el engaño.
Este tipo de red criminal se desplaza por toda la geografía española en busca de nuevos y posibles "objetivos", lo cual dificulta su identificación, localización y detención.
