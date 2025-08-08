Redacción Andalucía Europa Press 08 AGO 2025 - 14:27h.

Encuentran a un hombre muerto por impactos de bala en su casa de Chiclana, Cádiz

El hallazgo del cadáver se ha producido en un inmueble del Pinar de los Franceses

CádizLa Guardia Civil está investigando la muerte a tiros de un hombre encontrado en una vivienda del municipio de Chiclana de la Frontera (Cádiz). Así lo han confirmado a Europa Press.

Este suceso se produce en un contexto de aumento de la violencia por el crimen organizado. Desde el Instituto Armado están tratando de averiguar las causas y circunstancias del fallecimiento del varón.

Los hechos han ocurrido de madrugada en una casa ubicada en la zona diseminada de la localidad llamada Pinar de los Franceses. Al parecer, la víctima había recibido varios disparos.

Posible ajuste de cuentas

Según publica el 'Diario de Cádiz', tenía 33 años y estaba en un inmueble situado concretamente en el Camino de la Perdiz. Aún se conocen pocos detalles del presunto homicidio.

No obstante, desde el mismo medio apuntan que los agentes barajan como hipótesis un posible ajuste de cuentas, vinculado a asuntos de narcotráfico. Los asaltantes del chalet accedieron primero a otro colindante.

Luego, llevaron a cabo el tiroteo, pero sin herir a la pareja y los dos hijos del hombre que era su objetivo, según señala también el periódico gaditano. Al final, huyeron robando un coche.

