Logo de InformativosInformativos
Andalucía
Homicidios

Investigan la muerte a tiros de un hombre en una vivienda de Chiclana, Cádiz

Guardia Civil en la costa
La Guardia Civil trata de averiguar los motivos del presunto asesinato - ArchivoEuropa Press

  • Encuentran a un hombre muerto por impactos de bala en su casa de Chiclana, Cádiz

  • El hallazgo del cadáver se ha producido en un inmueble del Pinar de los Franceses

Compartir

CádizLa Guardia Civil está investigando la muerte a tiros de un hombre encontrado en una vivienda del municipio de Chiclana de la Frontera (Cádiz). Así lo han confirmado a Europa Press.

Este suceso se produce en un contexto de aumento de la violencia por el crimen organizado. Desde el Instituto Armado están tratando de averiguar las causas y circunstancias del fallecimiento del varón.

PUEDE INTERESARTE

Los hechos han ocurrido de madrugada en una casa ubicada en la zona diseminada de la localidad llamada Pinar de los Franceses. Al parecer, la víctima había recibido varios disparos.

Posible ajuste de cuentas

Según publica el 'Diario de Cádiz', tenía 33 años y estaba en un inmueble situado concretamente en el Camino de la Perdiz. Aún se conocen pocos detalles del presunto homicidio.

PUEDE INTERESARTE

No obstante, desde el mismo medio apuntan que los agentes barajan como hipótesis un posible ajuste de cuentas, vinculado a asuntos de narcotráfico. Los asaltantes del chalet accedieron primero a otro colindante.

Luego, llevaron a cabo el tiroteo, pero sin herir a la pareja y los dos hijos del hombre que era su objetivo, según señala también el periódico gaditano. Al final, huyeron robando un coche.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y conoce toda la actualidad al momento. 

Temas