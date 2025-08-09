Así ha quedado la Mezquita de Córdoba tras el fuego: las imágenes del incendio

El incendio en la Mezquita de Córdoba ha provocado el derrumbe del techo de la capilla que se utiliza como almacén

La Mezquita de Córdoba reabre sus puertas tras quedar extinguido el incendio

CórdobaEste viernes los bomberos lograban extinguir completamente el incendio declarado en una capilla lateral y en la cubierta de la Mezquita-Catedral de Córdoba. El fuego comenzó en la zona Almanzor de la Mezquita y ha afectado a una capilla y a la cubierta, que han sufrido "daños".

Aunque habrá que esperar al avance de las investigaciones para determinar el origen exacto del incendio, las primeras pesquisas apuntan a que se podría haber iniciado por un fallo en una máquina de limpieza situada entre la capilla del baptisterio y la capilla del Espíritu Santo, ambas ubicadas en la zona del almanzor, ha indicado el obispo emérito del templo, Demetrio Fernández.

Las imágenes del incendio

Al comenzar el fuego, se activó el plan de autoprotección y se acercaron, inicialmente, tres dotaciones de bomberos, a las que se les fueron sumando más unidades. Los efectivos de emergencias lograron controlar la situación pasadas las doce menos diez, aunque permanecieron trabajando para enfriar la zona y evitar que se reavivara.

Las imágenes del suceso muestran la rápida actuación de los servicios de Emergencias para evitar una tragedia mayor.

Así ha quedado la mezquita tras el fuego

La Mezquita-Catedral de Córdoba ha reabierto este sábado con normalidad tras el incendio declarado en la noche del viernes. El servicio de mantenimiento del edificio, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984, ha trabajado en la limpieza durante la madrugada para que pudiera abrirse con normalidad.

Los visitantes podrán visitar la Mezquita-Catedral excepto la zona afectada por el incendio, que se encuentra acotada, y donde los efectivos del Servicio de Extinción del Ayuntamiento de Córdoba han trabajado durante toda la noche tras extinguirse el incendio pasada la medianoche.