ÁvilaEl incendio de San Bartolomé de Pinares (Ávila) continúa sin control. Los efectivos han logrado perimetrar un 70%. Ya no hay llama, pero continúan refrescando puntos calientes. Su avance obligó el viernes a evacuar los barrios de La Estación y Ciudad Ducal, en el municipio abulense de Las Navas del Marqués (5.300 habitantes), pero la Junta de Castilla y León ha informado de que las zonas urbanizadas "no corren peligro". El incendio también ha obligado a suspender el tráfico ferroviario entre Ávila y Madrid, cuya línea discurre por el barrio navero de La Estación.

Según la Administración autonómica, el avance de las llamas desde que surgieron a las 14.45 horas del viernes en esta zona de Ávila, próxima a la Comunidad de Madrid, se ha visto favorecido por varios factores: la elevada temperatura, la "escasísima" humedad -menos del 10 por ciento-, y la "disponibilidad" de vegetación "preparada" para arder, especialmente matorral y pasto.

Durante toda la jornada del viernes participaron cerca de un centenar de medios en las tareas para sofocar las llamas, entre ellos casi una veintena de aéreos, a los que se sumaron efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Evacuados por la cercanía de las llamas

El avance de las llamas desde San Bartolomé de Pinares obligó a la Junta de Castilla y León a ordenar la evacuación de dos barrios de Las Navas del Marqués, denominados La Estación y Ciudad Ducal, debido a la cercanía de las llamas, si bien la Administración autonómica consideran que no corren peligro.

Se trata de dos barrios situados a menos de cinco kilómetros del casco urbano de Las Navas, una localidad de unos 5.300 habitantes, próxima a la Comunidad de Madrid, que en estas fechas multiplica varias veces su población.

Las viviendas desalojadas se encuentran en una zona de frondosos pinares, lo que podría complicar las labores de extinción que desarrollan numerosos medios desplegados por la Junta, a los que se han sumado también varias unidades de la UME.

Suspendido el tráfico ferroviario: Renfe establece lanzaderas para mantener el servicio Ávila y Madrid

Renfe ha establecido lanzaderas por autobús para mantener el servicio de trenes a pesar del estado de corte de la vía entre Ávila y Madrid debido a un incendio próximo a la vía que se originó en la tarde del viernes, según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

Cabe recordar que Adif suspendió la circulación de trenes entre Santa María Alameda (Madrid) y Las Navas (Ávila), debido a un incendio próximo a la vía, según ha informado el gestor público de la infraestructura ferroviaria.

Desde las 17.23 horas del viernes se encuentra suspendida la circulación a petición de Bomberos en este tramo, y a las 17.30 horas se ha cortado también la tensión entre Herradón La Cañada y Zarzalejo.

Los cortes afectan a los trenes de Media Distancia que hacen este trayecto, que se encuentran detenidos en las estaciones.

Asimismo, en la estación de Príncipe Pío, los trenes suprimidos (Media Distancia con dirección a Salamanca, León, Palencia y Ávila) serán encaminados por la línea de Alta Velocidad hasta Valladolid. Los viajeros deben desplazarse a la estación de Madrid-Chamartín para tomar estos servicios alternativos.

Renfe ha recalcado el esfuerzo y la coordinación que se están llevando a cabo, con todos los recursos disponibles y en colaboración con Adif y los cuerpos de seguridad, para minimizar el impacto de esta situación y restablecer el servicio lo antes posible.