Declarado un incendio en la Mezquita de Córdoba

Un incendio se ha declarado en la Mezquita de Córdoba poco después de las 21:15 de este viernes, según las primeras informaciones. En la zona trabajan varias dotaciones de bomberos. El Servicio de Emergencias 112 ha recibido varios avisos de llamas en el entorno del Patio de los Naranjos.

Los efectivos han desalojado por completo la calle mientras llevan a cabo las labores de extinción. Todo apunta a que el incendio comenzó junto a una de las entradas del monumento. Según han confirmado fuentes oficiales, las llamas están afectando a las cubiertas y los muros del monumento.

La Policía Local ha acordonado toda la Mezquita Catedral para facilitar el trabajo de los bomberos, que trabajan también sobre las cubiertas del monumento.

No hay constancia de heridos

Las llamas salen de los laterales del templo, en la parte de la calle Cardenal González Francés, frente al hotel Eurostars Conquistador. Hasta el momento no hay constancia de ninguna persona herida.

La Mezquita-Catedral de Córdoba es el monumento más emblemático de la ciudad, reconocido internacionalmente por su singular arquitectura.

La alcaldesa accidental, Cintia Bustos, en encuentra en el lugar, pendiente de las novedades. El alcalde de la ciudad, José María Bellido, también se dirige hacia esta parte del Casco Histórico.

Un edificio mundialmente único

La Mezquita Catedral de Córdoba es el principal monumento de Córdoba, un edificio único, reconocido mundialmente por su arquitectura. Construido a partir del siglo VIII, es uno de los edificios principales del arte islámico en la Península Ibérica.

Fue convertido también en catedral con la Conquista, en el siglo XIII. Ya en el siglo XVI comenzaron las obras de construcción de una Catedral en su interior.