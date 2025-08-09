Una capilla colapsada, en la que se ha derrumbado el techo, y otras dos afectadas es el balance de daños del incendio

Así ha quedado la Mezquita de Córdoba tras el fuego: las imágenes del incendio que ha afectado a dos capillas y a la cubierta

CórdobaComo cualquier otro sábado a las 8:30 horas, la Mezquita-Catedral de Córdoba ha abierto sus puertas a los visitantes. Los bomberos han logrado extinguir completamente un incendio que el viernes se declaró en una capilla lateral y en la cubierta. El siniestro provocó el derrumbe del techo de la capilla de la Anunciación que se utiliza como almacén y afectó a otras dos, según ha detallado el deán de la Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva.

Por su parte, el portavoz del Cabildo Catedralicio, José Juan Jiménez, ha confirmado a EFE que la apertura se ha realizado con normalidad, tanto para las visitas diurnas al monumento como para las subidas a la torre del Campanario.

El servicio de mantenimiento del edificio, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984, ha trabajado en la limpieza durante la madrugada para que pudiera abrirse con normalidad.

Los visitantes podrán visitar la Mezquita-Catedral excepto la zona afectada por el incendio, que se encuentra acotada, y donde los efectivos del Servicio de Extinción del Ayuntamiento de Córdoba han trabajado durante toda la noche tras extinguirse el incendio pasada la medianoche.

Los daños del incendio

Las llamas comenzaron pasadas las 21.00 horas del viernes en la zona Almanzor de la Mezquita, según comunicó el alcalde de la ciudad, José María Bellido, que avanzó que "no va a ser una catástrofe", sino que "el monumento está a salvo".

En vídeos difundidos por el Sindicato Andaluz de Bomberos (Córdoba) se puede observar la columna de humo que originó el incendio, así como el interior del templo afectado.

Este sábado, el deán de la Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva, ha detallado este sábado a los periodistas que colapsó una capilla, la denominada de la Anunciación, aunque el incendio se originó en la número 37, que es donde están almacenados útiles de limpieza, como las barredoras eléctricas.

Aunque aún no está confirmado, parece ser que en una de ellas se originó el fuego.

La tercera capilla más afectada es la denominada San Nicolás de Bari, aunque hay otras zonas donde también son visibles los efectos del incendio.

Un fallo en una máquina de limpieza, posible origen

La Policía Científica investiga el origen del incendio. Aunque habrá que esperar al avance de las investigaciones, las primeras pesquisas apuntan a que se podría haber iniciado por un fallo en una máquina de limpieza situada entre la capilla del baptisterio y la capilla del Espíritu Santo, ambas ubicadas en la zona del Almanzor, según indicó el viernes el obispo emérito del templo, Demetrio Fernández.

Al comenzar el fuego, se activó el plan de autoprotección y se acercaron, inicialmente, tres dotaciones de bomberos, a las que se fueron sumando más unidades. Los efectivos de emergencias lograron controlar la situación pasadas las doce menos diez, aunque han permanecido trabajando para enfriar la zona y evitar que se reavivara.

"A todos nos ha dado un vuelco al corazón", admitió el regidor, que lanzó un mensaje de "tranquilidad y calma" y agradeció el trabajo de los bomberos, que han evitado "una catástrofe".

Un bombero sufre un golpe de calor

Durante las labores, un efectivo del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) fue "evacuado del lugar tras sufrir un golpe de calor por las labores de extinción", según ha confirmado el Ayuntamiento.