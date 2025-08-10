Redacción Andalucía 10 AGO 2025 - 17:16h.

Efectivos trabajan en un incendio declarado este domingo en el entorno de un complejo hotelero con campos de golf, cercano al Circuito de Jerez

CádizEfectivos del Plan INFOCA trabajan en un incendio declarado este domingo en el entorno de un complejo hotelero con campos de golf, cercano al Circuito de Jerez, en la zona de Montecastillo, en Jerez de la Frontera, Cádiz.

Hasta el lugar se han desplazado un helicóptero semipesado, un vehículo autobomba, 2 grupos de bomberos forestales, 1 grupo de apoyo, 1 técnico de operaciones, y 1 agente de medio ambiente.

Recluidos en el hotel

Las personas que se encuentran en uno de los hoteles cercano a la zona en la que se ha declarado el incendio han compartido en redes su preocupación y las medidas que se han adoptado desde la dirección del complejo hotelero. "No nos dejan salir a las piscinas ni a los campos de golf. El fuego está casi aquí".

Las fuertes rachas de viento que se registran en la zona podrían complicar las labores de extinción.