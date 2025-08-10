Se van a realizar distintas pruebas para ver si se pueden retomar estas visitas nocturnas

¿Están seguros los visitantes de la Mezquita de Córdoba tras el incendio y colapso de una de sus capillas?

Compartir







La Mezquita-Catedral de Córdoba retoma poco a poco su normalidad después del incendio en el que una capilla colapsó y se derrumbó el techo y otras dos resultaron afectadas, con la excepción de las visitas nocturnas al monumento que aún no se han restablecido.

La nocturna es la única visita que no se ha retomado después de que el sábado se hicieran con normalidad las visitas guiadas y las de la Torre del Campanario tras reabrirse las puertas de la Mezquita, según han indicado Fuentes del Cabildo Catedralicio de Córdoba. En este sentido, el lunes se prevé realizar distintas pruebas para ver si se pueden retomar estas visitas nocturnas tras comprobar si ha resultado dañado por el incendio alguna instalación de luz y sonido del espectáculo 'El Alma de Córdoba'.

Este espectáculo propone, según la información de la web de la Mezquita-Catedral, una manera de redescubrir el monumento, en el que luz, sonido e imagen se unen para trasladar al visitante hacia un conocimiento más profundo.

PUEDE INTERESARTE Incendio en la Mezquita de Córdoba: es el tercer fuego en la historia de uno de los monumentos más emblemáticos de España

Las visitas nocturnas se suspendieron por el incendio

Las visitas nocturnas se suspendieron en la noche del pasado viernes, ya que estas tienen lugar durante el verano a las 22:00 horas y el incendio se originó alrededor de las 21:15 entre la capilla del Baptisterio y la del Espíritu Santo, en la ampliación que llevó a cabo Almanzor en el interior de la Mezquita-Catedral.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Esta ampliación de Almanzor, llevada a cabo entre los años 976 y 1002, es la tercera y última que se ejecutó en la Mezquita-Catedral con la incorporación de ocho naves.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El resultado de la ampliación, en la que lo arquitectos copiaron la estructura de la construcción de Alhaken II, abaratando los costes y eliminando lo superfluo, confirió a esa parte de la mezquita un parecido a una construcción militar, y un carácter esencialmente utilitario.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El incendio es el tercero que sufre en su milenaria historia la Mezquita-Catedral en la que ha registrado dos anteriores de los que se tengan constancia: El primero en 1910, hace 115 años, y el segundo en 2001.