Iván Sevilla 12 AGO 2025 - 15:59h.

Los lesionados acudieron a Urgencias para extraerles "pequeñas virutas metálicas": "Fue muy desagradable"

La Guardia Civil ya ha abierto una investigación para aclarar lo ocurrido, tras interponerse una denuncia

Compartir







MálagaNuevo incidente en una atracción de feria, tras el que ocurrió en La Línea. Esta vez ha sido en el municipio de Valle de Abdalajís (Málaga), donde numerosas personas se vieron afectadas en los ojos.

El Ayuntamiento ha informado que unas "pequeñas partículas metálicas" presuntamente procedentes de que una "pista de coches de choque" acabaron provocando problemas oculares a "varios" vecinos.

Informativos Telecinco ha podido hablar con algunos de los perjudicados, quienes explican que empezaron a notar los síntomas después de haberse montado en la citada atracción: "Sentía pinchazos en los ojos".

"También tenía hipersensibilidad a la luz, sobre todo a la del sol. Primero pensé que sería sueño o conjuntivitis, pero uno de mis amigos acudió a Urgencias y fue derivado al hospital para extraerle unas virutas de metal microscópicas", nos cuenta un afectado.

PUEDE INTERESARTE Muere una niña de dos años electrocutada y otros tres menores resultan heridos en una atracción de feria en Alquerías, Murcia

"Después de dormir era imposible abrir el ojo"

Al descubrir que "fueron saliendo cada vez más personas, tanto menores como adultos, con los mismos síntomas" ya supo lo que le ocurría. "Ni yo ni mis amigos percibimos nada ese día, fue después", nos recuerda.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Otra joven perjudicada nos explica que "lagrimeaba un montón y tanto el viendo como el aire acondicionado" le molestaba. "Lo peor era al levantarme de dormir, era imposible abrir el ojo", nos asegura.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Igual que en las decenas de casos que se registraron en el pequeño pueblo al sur de la comarca de Antequera, tuvieron que acudir a Urgencias del centro de salud para que les retirasen esas partículas.

"Fue muy desagradable", nos admite el vecino afectado antes de añadir que "todavía hay gente yendo" para que le saquen esas virutas que ocasionaron enrojecimiento en los ojos. "A algunos les han quitado hasta seis", precisa.

Lamenta que se actuó tarde, tras el aviso que dieron tanto sanitarios como víctimas a las autoridades: "El domingo ya fuimos a la feria con miedo después de haber pasado por el oculista y esta madrugada había más de 30 personas en Urgencias".

Una vecina cuenta que habló con "la mujer de la taquilla de los coches de choque" y ésta le confesó que ya estaba avisada. "La explicación que me da es que por las subidas y bajadas de tensión la tela metálica del techo se queda sin grasa", describe.

Investigación abierta y una denuncia presentada

Este vecino de Valle de Abdalajís califica como "show" y "vergüenza" lo sucedido, mientras que por parte del consistorio han dicho que "la titular de la atracción presentó toda la documentación técnica en vigor necesaria con las debidas condiciones de seguridad".

"En caso de que el incidente haya causado daños a personas, hay una póliza de seguro de responsabilidad civil", ha recalcado el Gobierno local. Traslada que cualquier afectado puede "reclamar" a la propietaria de la instalación y a su aseguradora.

Por parte de la Guardia Civil, han confirmado a Europa Press que han abierto una investigación para esclarecer los hechos, ya que les consta una denuncia presentada. La feria en la localidad finalizó el 10 de agosto.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.