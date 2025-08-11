Un accidente de tráfico en la AP7 a la altura de Castellón deja al menos 11 heridos entre ellos cinco menores

Al menos 11 personas, entre ellas un bebé de meses, un niño de dos años y tres menores de entre 15 y 17 años, han resultado heridas de diversa consideración en un accidente ocurrido la tarde de este lunes en la autopista AP-7, a la altura de Castellón de la Plana, en el que se han visto implicados tres vehículos.

El siniestro se ha producido sobre las 18:00 horas, en el kilómetro 425, en sentido a Barcelona, y ha obligado a cortar el carril izquierdo provocando retenciones de entre dos y tres kilómetros, según han informado desde la Dirección General de Tráfico (DGT).

Fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), han señalado que hasta el lugar se han movilizado dos ambulancias de transporte -un Soporte Vital Básico (SVB) y un SAMU- cuyo equipo médico ha asistido a once personas por contusiones y traumatismos.

Un bebé de meses, un niño de dos años y otros tres menores heridos

Entre los heridos están un bebé de meses, un niño de dos años, tres menores con edades comprendidas entre los 15 y 17 años y dos mujeres y un hombre de entre 30 y 45 años.

Cuatro de las personas heridas han sido trasladadas al Hospital de La Plana y otras cinco al Hospital General de Castellón, mientras que otras dos han sido dada de alta en el mismo lugar, según el CIU.

Por otra parte, esta misma tarde, sobre las 17:00 horas, se ha registrado otro accidente entre dos camiones, en el kilómetro 422 de la AP-7 a su paso por el término municipal de Benicàssim (Castellón), que ha generado retenciones de tres kilómetros.