La marea se ‘traga’ coches de turistas aparcados en el muelle de O Grove

Yolanda Menadas 12 AGO 2025 - 06:00h.

Estos muelles no están habilitados como aparcamiento ya que las mareas en la costa gallega pueden subir varios metros en pocas horas

Varios coches vandalizados en una zona “tranquila” de A Coruña: “No se llevaron nada”

PontevedraEn Galicia, el mar tiene su propio calendario y su propia forma de recordar a los despistados que manda él. En un muelle de O Grove, varios turistas aparcaron sus coches “con vistas” al mar. El plan parecía idílico hasta que la marea subió y el agua empezó a rodear las ruedas. En cuestión de minutos, el muelle se convirtió en una piscina improvisada.

La escena, grabada en vídeo, se ha hecho viral: vecinos y curiosos miran incrédulos cómo los coches quedan atrapados, mientras algunos conductores intentan maniobrar para escapar antes de que sea tarde.

“Clásicos del verano en Galicia”, dice el texto del vídeo, que asegura que este tipo de incidentes se repiten cada año. “Aparcan pensando que es un parking con vistas… hasta que llega a marea y les recuerda quién manda aquí”, resume. También encontramos otros comentarios críticos: “Un clásico el no avisar debidamente y así tener motivos para reírse y burlar a la gente de afuera”.

En temporada alta cuesta aparcar en las zonas costeras

A pie de muelle, los vecinos comentan que “no saben que las mareas vivas suben rápido” o “La gente que viene del Mediterráneo no conoce que aquí baja muchos metros el agua y después sube”.

También hablan de la falta de aparcamiento en la zona en temporada alta. “Si no hay sitio para aparcar, hay que dejar el coche en algún lado”, contestan como posible explicación a lo ocurrido. Otros prefieren curarse en salud: “Yo soy muy precavido y procuro no dejar el coche en sitios peligrosos”.

La Policía Local recuerda que estos muelles no están habilitados como aparcamiento y que las mareas en la costa gallega pueden subir varios metros en pocas horas. Un detalle que los turistas, a veces, olvidan hasta que el agua llama a la puerta. Hoy, por cierto, también hay coches aparcados en el muelle.