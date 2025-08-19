El cadáver del hombre desaparecido desde el domingo, ha sido encontrado cerca del puente de Miraflores, en Córdoba

El cuerpo sin vida del hombre que desapareció el pasado domingo por la noche en Córdoba capital ha sido hallado en la tarde-noche de este martes, entre la maleza de la Ribera, cerca del puente de Miraflores.

Según han detallado fuentes de la Policía Nacional, a Europa Press, el cadáver del varón de aproximadamente 50 años ha sido localizado alrededor de las 20,00 horas de este martes en una zona de vegetación densa.

Por el momento no hay más detalles

El hallazgo del cuerpo, sobre el que no han trascendido más detalles, permanece bajo investigación, a la espera de que el médico forense practique la autopsia y se determinen las causas de la muerte.