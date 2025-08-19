La venta de abanicos es un acto de solidaridad, lo que se recaude irá para Asociación de Padres con Niños con Cáncer de Almería

Colas kilométricas para hacerse con el objeto más preciado de la Feria de Almería

Ya huele a feria en Almería y hoy se ha repetido una costumbre que ya es tradición en la Plaza Vieja. La celebración de la Feria de Almería viene acompañada cada año del reparto de abanicos, un momento esperado por vecinos y visitantes.

Las colas se extienden hasta la Catedral para conseguir uno de los 18.000 abanicos que reparte el Ayuntamiento. Ni el calor ni la espera parecen importar a quienes participan en esta tradición.

No hay feria de Almería sin abanico ni abanico de Almería sin feria. Este año, el diseño elegido lleva por título "Entre flores y fandanguillos", reflejando la alegría y la música que acompañan la festividad.

Conseguir un abanico requiere paciencia, largas colas bajo el sol, turnos en tres puntos de reparto y tragos de agua para soportar la espera. Muchos repiten la tradición cada año y consideran que el esfuerzo merece la pena.

Por primera vez, voluntarios colaboran en cada punto de reparto, atendiendo a la gente y asegurando que la experiencia sea más cómoda. Además, los abanicos son solidarios, por un donativo de 2 euros, lo recaudado se destina a la Asociación de Padres con Niños con Cáncer de Almería. Esta tradición combina abanicos, alegría, orgullo y solidaridad, convirtiéndose en un símbolo de la Feria y un auténtico tesoro de la ciudad.