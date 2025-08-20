Detenido un hombre por agredir sexualmente a una mujer en la feria de Málaga

Un hombre ha sido detenido por agredir sexualmente a una mujer con la que acudió a la feria de Málaga

La Policía Nacional rescata a cinco mujeres víctimas de explotación sexual en un prostíbulo de Murcia

Compartir







Un hombre ha sido detenido por la Policía Local de Málaga acusado de agredir sexualmente a una mujer con la que había acudido a la feria de esta ciudad, han confirmado fuentes municipales.

El suceso se produjo en la madrugada del lunes al martes, después de que ambos estuvieran juntos en el recinto ferial de Málaga. Una vez fuera de esta zona, el hombre intentó mantener relaciones con ella, que se negó, y fue cuando presuntamente se produjo la agresión sexual.

La joven, de nacionalidad china, y el presunto agresor, italiano, se alojaban en el mismo hostal de Málaga, donde se habían conocido, según ha informado este miércoles 'Málaga Hoy'.

Fue detenido en la puerta del hostal

La mujer se zafó del hombre tras la agresión y el ahora arrestado se marchó del lugar. Cuando la joven estaba hablando con los agentes de la Policía, él la llamó por teléfono y le dijo que la esperaba en la puerta del hostal, donde finalmente fue detenido.