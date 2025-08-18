La ONG se pronuncia tras el informe de la ONU que apunta a un aumento de la violencia sexual en conflictos armados en un 25% en 2024

La ONG de ayuda a la infancia 'Plan International' ha lanzado un mensaje de alerta ante el "preocupante" aumento de la violencia sexual en zonas de guerra, reclamando, ante los datos del último informe anual de Naciones Unidas (ONU), hacer "todo lo posible" para "proteger" a mujeres y niñas que viven en contextos de conflicto, entre amenazas, ataques y bombardeos.

Concretamente, la ONU destaca en dicho informe que la violencia sexual en conflictos armados ha aumentado un 25% en 2024 respecto del año anterior, ante lo cual la directora ejecutiva de Plan International a nivel global, Reena Ghelani, ha denunciado unos "resultados profundamente alarmantes". Además, ha recordado que, según los datos del documento, más del 92% de las víctimas son niñas y mujeres.

De igual modo, ha lamentado que los crímenes de guerra como la violación, la esclavitud sexual, el matrimonio o la esterilización forzados se encuentran "entre los más atroces que se pueden cometer contra la población civil en un conflicto". Además, ha añadido que constituyen "una grave violación de los derechos humanos básicos y del derecho internacional humanitario".

Las víctimas de la violencia sexual en zonas de guerra: de las secuelas a la indefensión

El informe de la ONU analiza más de 21 países e identifica víctimas de entre uno y 75 años. "Algunos ataques han derivado en ejecuciones. Para las personas supervivientes, las secuelas no son únicamente físicas y psicológicas; a menudo también se enfrentan a un enorme estigma social", añaden desde la ONG Plan International.

Como ejemplo de esto último, exponen que en Sudán han recibido "testimonios desgarradores" de violencia sexual "contra niñas, mujeres, niños y hombres". "La falta de acceso a misiones de investigación independientes dificulta conocer la magnitud real de estos crímenes. Esto significa también que las personas supervivientes tienen menos posibilidades de acceder a la Justicia y exigir responsabilidades a quienes los cometen", denuncian.

Además, en la misma línea, Plan International advierte que "muchos casos" probablemente no se denuncien debido a "la escasa rendición de cuentas y al fuerte estigma social", por lo que inciden en que "los que conocemos son, con toda seguridad, solo la punta de un iceberg mucho mayor y más profundo".

"Esta dura realidad no puede ser ignorada", recalcan, reclamando acciones y un mayor compromiso a la comunidad internacional.

Plan International reclama más inversión en ayuda humanitaria y servicios de salud

A ese respecto, la ONG señala que el "descenso" de la financiación internacional para la ayuda humanitaria está "limitando gravemente" la capacidad de respuesta a nivel mundial. Así, agregan que las necesidades esenciales y de recuperación "siguen desatendidas de manera alarmante".

"Muchas personas continúan arrastrando traumas no resueltos que, con demasiada frecuencia, se transmiten de generación en generación. La inversión en servicios de salud es más urgente que nunca", asevera la ONG, que también ha pedido protección para los centros sanitarios y el personal de salud en todas las zonas en conflicto "para garantizar que las personas supervivientes de violencia sexual puedan acceder a la atención que necesitan con urgencia".

"El respeto y cumplimiento del derecho internacional humanitario nunca es negociable. La vida y la dignidad humanas deben ser siempre respetadas, sin excepciones", recalca la directora ejecutiva de la ONG, Reena Ghelani.

En cuanto a las partes incluidas por la ONU en su lista de "advertencia" para el próximo informe -entre ellas las fuerzas armadas rusas e israelíes-, Plan International ha apoyado "firmemente" la exigencia de Naciones Unidas de que cesen "de inmediato" todos los actos de violencia sexual. Además, ha acogido "con satisfacción" las investigaciones adicionales sobre estas "terribles acusaciones".

"Las niñas y mujeres que viven en contextos de conflicto y crisis se encuentran entre las personas más vulnerables del mundo. Tenemos un deber moral y legal de hacer todo lo posible por protegerlas. La violencia sexual nunca debe utilizarse como arma de guerra", ha concluido.