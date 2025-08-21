Detenido por entrar en misa y amenazar de muerte al sacristán con insultos xenófobos en Dos Hermanas, Sevilla
Ante la actitud del individuo al interrumpir el acto de culto, el sacristán trató de que abandonase la parroquia
El arrestado también coaccionó a los feligreses de avanzada edad para que le diesen dinero
SevillaNuevo incidente que conocemos en una iglesia, después del ocurrido en El Pozuelo hace unos días. Un hombre fue detenido por amenazar al sacristán con insultos xenófobos en Dos Hermanas (Sevilla).
Según ha informado la Policía Nacional, el individuo solía interrumpir los actos de culto en una parroquia del municipio. Entraba de forma reiterada durante las celebraciones para conseguir dinero.
No lo pedía, sino que lo exigía a través de coacciones a los feligreses que se encontraban sentados en los bancos, mientras se oficiaba la misa. Se trataba, además, de personas de avanzada edad.
Compleja investigación hasta dar con él
Algunos de esos ancianos y ancianas cedían a entregarle diferentes cantidades monetarias para que los dejase tranquilos y se marchase del templo. Estos hechos ocurrieron a finales de junio.
En una de esas ocasiones, el sacristán, cansado de esas interrupciones, intentó que abandonase la iglesia y entonces, el varón se dirigió a él con amenazas graves e insultos de carácter xenófobo.
Tras denunciarse lo sucedido, los agentes encargados del caso iniciaron una compleja investigación hasta dar con el sospechoso y arrestarlo. Fue en el mes de julio, pasando posteriormente a disposición judicial.