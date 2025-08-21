Redacción Andalucía Europa Press 21 AGO 2025 - 16:08h.

El conductor investigado obligó a los vehículos que iban en sentido contrario a realizar maniobras evasivas para no colisionar con él

Agentes de la Guardia Civil han investigado al conductor de un turismo como presunto responsable de un delito de conducción temeraria, después de analizar unas imágenes difundidas en redes sociales en las que se le veía circulando incumpliendo varias normas de tráfico en la carretera de Tarifa, en la provincia de Cádiz.

La publicación de estos vídeos permitieron la identificación del presunto conductor, que llegó a circular en zigzag invadiendo el sentido contrario y realizó adelantamientos en línea continua y en una curva de reducida visibilidad, obligando a los vehículos que iban en sentido contrario a realizar maniobras evasivas para no colisionar con él.

Delito contra la Seguridad Vial

En una nota, la Guardia Civil ha indicado que los Grupos de Investigación y Análisis de Tráfico de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial de los Subsectores de Tráfico de la Guardia Civil de Cádiz y Málaga han investigado al conductor del vehículo por un delito contra la Seguridad Vial recogido en el artículo 380 del código penal por conducción temeraria.

Este delito está castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.