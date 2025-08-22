Ladrones armados roban quince bicicletas de una tienda en Jerez de la Frontera

Logo de InformativosInformativos
Rompen el escaparate de una tienda en Jerez de la Frontera y roban 15 bicicletas valoradas en más de 60.000 euros

En Jerez de la Frontera, Cádiz, se ha producido un robo durante la madrugada que despertó a todo el vecindario. Los ladrones, con la cara tapada y armados con mazas, destrozaron el escaparate de una tienda de bicicletas.

Se trata de mazas específicas preparadas para romper cristales blindados. En menos de dos minutos, los asaltantes se hicieron con hasta 15 bicicletas, que introdujeron en una furgoneta blanca. La actuación fue ruidosa y provocó que los vecinos salieran de sus casas para increpar a los ladrones, sin que esto frenara su cometido.

La misma cámara de seguridad del local había grabado varios minutos antes a seis personas merodeando por el lugar, lo que indica que los ladrones tenían un plan premeditado.

El botín, valorado en más de 60.000 euros, ahora es objeto de investigación por parte de la policía, que trata de localizar a los responsables.

