Tres detenidos por un robo de dos cadenas de oro valoradas en 14.000 euros en el barrio de Sant Martí de Barcelona
BarcelonaLa Guardia Urbana de Lleida ha detenido a seis personas por robos con violencia en tres actuaciones en Lleida que ocurrieron este martes por la tarde. La primera fue en un establecimiento del Eix Comercial, cuando un individuo agredió a una de las trabajadoras al querer irse con artículos de ropa robadas.
Entretanto, fueron arrestados cuatro individuos en la estación de Renfe por un robo violento y un delito de odio hacia una chica. Mientras, en los Camps Elisis, hubo otro individuo detenido por robo.
El lunes, hubo también dos arrestos por robos violentos. El primero fue a las 15.35 horas en la calle Alfred Perenya, con un hombre de 36 años arrestado por robar y amenazar a otro. Y un par de horas más tarde, a las 20.45 horas, fue detenido en la calle Pallars un individuo de 42 años por un robo en un establecimiento.