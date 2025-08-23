Iván Sevilla 23 AGO 2025 - 07:00h.

Un granadino recorre 1.300 kilómetros a pie en 50 días mientras retira basura de la naturaleza

"Debería ser inhumano la cantidad de mierda que tenemos okupando la faz del planeta tierra", califica Jorge Mora

Compartir







GranadaDe Granada hasta Finisterre, en Galicia, para recoger 'basuraleza' del entorno por donde pase Jorge durante 50 días de camino a pie. Esta es la llamativa aventura que comenzó hace días el joven de La Zubia.

Similar a recorridos como el de José Antonio por el cáncer, en el caso del granadino completará 1.300 kilómetros para concienciar a la sociedad de respetar el medio ambiente, sin dejar residuos en él.

"Debería ser inhumano la cantidad de mierda que tenemos okupando la faz del planeta tierra. Mierda que envenena el aire que respiramos, los cultivos y seres vivos que consumimos", recuerda en su blog.

En él argumenta los motivos por los que empezó su iniciativa el 13 de agosto, partiendo desde su pueblo: "Es una locura de amor por lo verde y lo sano. Le debía a la madre naturaleza porque ella ha sido, es y será refugio".

"Salida en los días raros, en los tiempos difíciles y en las tontas tardes de domingo, Netflix y melancolía. Es una deuda que nunca pago, digamos que vitalicia, puede ser que hasta eterna", añade a la frase anterior.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Estaríamos todos y todas condenados a cadena perpetua"

Jorge Mora cree que "no hay 'problema' que un ratito en silencio y en conexión con la naturaleza no calme, no baje, no prenda". "Si esta patria de bandera de hoja perenne se querellase contra la humanidad estaríamos todos y todas condenados a cadena perpetua", piensa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En el relato publicado en su blog 'Callaico no estás más guapo' , continúa insistiendo en que los residuos depositados por el ser humano acaban "en mares donde nos bañamos... y queman bosques a los que rápido acudimos cuando nuestra alma es la que está envuelta en llamas".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Y es ahí, precisamente en las cosas del alma donde he encontrado la simbiosis perfecta", asegura, para iniciar una caminata que finalizará en octubre. Hasta entonces, atravesará numerosos pueblos andaluces, extremeños, castellano-manchegos y gallegos.

Su proyecto hasta A Coruña, bautizado como 'AlpargataSOS', tiene un coste de 3.000 euros y ha pedido colaboración solidaria a quien desee aportar, a través de Bizum o transferencia bancaria.

Uno de los que apoya su causa es el Ayuntamiento de La Zubia, cuya alcaldesa Puri López despidió al joven vecino deseándole "toda la suerte del mundo" para lograr su meta. Realizará el Camino Mozárabe de Santiago.

"Dar ejemplo de que naturaleza y terapia son una"

A lo largo de su recorrido, va a ir narrando en su blog (como ya lo está haciendo) las historias y anécdotas que vaya viviendo en cada jornada. Salió cargado con mochila, saco de dormir, pinza recolectora y bolsa de basura.

Para Jorge Mora, "una lata es ruido mental, un vidrio es oda a las creencias tercas y limitantes o una bolsa de plástico es un sentimiento vacío". Profundiza en que "el mundo, el físico y el espiritual necesitan atención, honestidad, responsabilidad y reciclarse".

Porque, "de no ser así", hila con lo anterior, "la caca fluye hasta que se queda sin espacio y comienza a estancarse, dando lugar a desagradables olores que terminan por enfermar las mentes y las almas".

El zubiense piensa que todavía hay "tiempo de curarnos, pero hace falta empezar a dar ejemplo, sobre todo en casa, para que los que vienen por detrás sepan que la naturaleza y la terapia son una en sí misma".

"Apreciemos lo que somos, cuidemos lo que tenemos. Un kilométrico gracias a todas las personas que hacen de este mundo uno mejor, más sano, amable, limpio y menos huérfano", concluye.