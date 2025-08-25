Iván Sevilla 25 AGO 2025 - 06:00h.

"Siempre ha tenido intereses adelantados a su edad y con tres años empezó a entender el lenguaje musical", nos cuenta su padre

El pequeño ha ingresado en las enseñanzas profesionales de un conservatorio, "dos cursos académicos antes de lo habitual"

JaénLa música, que puede ser incluso poderosa mientras se trabaja, no entiende de edades. Si no que se lo digan a Rubén, un niño de 10 años de Jaén que ya se ha convertido en todo un prodigio del violonchelo.

"Desde muy pequeño, con tres años, ya admiraba el instrumento, algo curioso porque no había tenido contacto previo con él", nos desvela su padre Matías en conversación con Informativos Telecinco.

Recuerda que a, a esa misma edad, "ya empezó a entender el lenguaje musical, casi como una necesidad para poder mejorar su interpretación". Anteriormente, "en casa, sin saber andar todavía, sentía mucha curiosidad por los sonidos".

También hacia "vídeos musicales o instrumentos" que la familia tenía en el hogar, en el municipio jienense de Alcalá la Real. Allí puede que haya nacido una promesa de la música.

Porque el éxito pocas veces visto de Rubén ya lo ha llevado a entrar en las enseñanzas profesionales del Conservatorio Ángel Barrios de Granada. "Hizo la prueba de acceso dos cursos académicos antes de lo habitual", afirma su progenitor.

Tras empezar a experimentar a muy corta edad con "un pequeño piano digital y pequeños instrumentos de percusión", sus padres matricularon al menor en una escuela granadina donde "ya dio sus primeras audiciones al público".

Así se puede ver y escuchar precisamente en uno de los vídeos que nos ha compartido Matías, de su hijo tocando el violonchelo con solo cuatro años: "A los cinco comenzó también a estudiar piano".

"Siempre ha tenido intereses adelantados a su edad"

Su siguiente paso en su corta trayectoria fue iniciar sus aprendizajes en el Conservatorio Pep Ventura de su pueblo natal, ya con ocho años: "Estuvo tres cursos y se preparó el examen de ingreso al Ángel Barrios".

Matías Montes, que es director musical de la Agrupación del Santísimo Cristo de la Salud en Alcalá la Real, nos explica que "ha tenido la suerte de contar con profesores que le han ayudado mucho a desarrollar y mejorar sus cualidades".

Fueron ellos quienes le daban a Rubén "lo que demandaba, sin ponerle límites" y los que, tras ver "sus aptitudes y rápidos avances, aconsejaron intentar realizar la prueba a las enseñanzas profesionales".

"Siempre ha sido un niño inquieto y ha tenido intereses adelantados a su edad", nos confiesa su padre. Como lo conoce bien, resalta que "tiene un carácter disciplinado". Además, añade que "le gusta ponerse retos a sí mismo".

Rubén es "muy autoexigente en sus interpretaciones"

"Es también muy autoexigente en sus interpretaciones y en su trabajo diario", señala un Matías que ya visualiza el futuro de su niño prodigio: "Si es posible, accederá también a estudios académicos de piano".

Y es que, nos relata que este instrumento ya lo "aprende de forma particular" y podría compaginarlo con el del violonchelo "en el conservatorio, como doble especialidad".

De hecho, Rubén ya ha podido ofrecer pequeñas actuaciones al teclado "en público". "La gente pensaba que lo tocaba como su principal instrumento", recuerda su progenitor.

Quién sabe si, con el paso del tiempo, este jienense se convierte igualmente en un maestro de las 88 piezas blancas y negras, como dice el cantante Pablo López.

Por ahora, Matías recalca que "no deja de ser un niño, al que le gusta jugar a los videojuegos, la lectura, el bádminton, el ajedrez, la papiroflexia o los cubos de Rubik".