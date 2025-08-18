Siguen los trabajos para rehabilitar la Mezquita-Catedral de Córdoba tras el incendio

El incendio dejó una capilla colapsada, en la que se derrumbó el techo, y otras dos afectadas

Técnicos de la Unesco advirtieron en primavera de los riesgos del "almacenaje de enseres y maquinaria" en la Mezquita de Córdoba

CórdobaEn la Mezquita-Catedral de Córdoba se sigue trabajando para rehabilitar los destrozos causados por el incendio de hace una semana y media. Una capilla colapsada, en la que se derrumbó el techo, y otras dos afectadas, fue el balance de daños del incendio.

La capilla colapsada fue la denominada de la Anunciación, aunque el incendio se originó en la número 37, que es donde están almacenados útiles de limpieza, como las barredoras eléctricas. La tercera capilla más afectada fue la denominada San Nicolás de Bari, aunque hay otras zonas donde también son visibles los efectos del incendio.

Una barredora mecánica, la probable causa del incendio

Una barredora mecánica que se encontraba en la capilla de Almanzor de la Mezquita-Catedral de Córdoba es la probable causa del incendio ocurrido en el interior del monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984.

El incendio se originó alrededor de las 21.15 horas entre la capilla del Baptisterio y la capilla del Espíritu Santo, en la zona de Almanzor en el interior de la Mezquita-Catedral. Las llamas se extendieron rápidamente hasta las cubiertas, lo que provocó alarma en la zona, ya que podían verse desde el exterior del monumento.

PSOE critica la "dejadez institucional" que ocasiona que la Mezquita "no tenga Plan Director ni de Gestión"

El portavoz del Grupo Municipal socialista del Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha criticado que la "dejadez institucional" ocasiona que en estos momentos la Mezquita-Catedral de Córdoba "no tenga ni Plan Director ni Plan de Gestión, de los que son competentes los Gobiernos de la Junta de Andalucía, presidido por Juanma Moreno, y el Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, presidido por José María Bellido".

En concreto, en una nota de prensa, Hurtado hace mención a que el Plan Director de la Mezquita-Catedral de Córdoba 2020-2030 "está aún pendiente de aprobación definitiva por la Junta de Andalucía". Un plan que el Cabildo "promovió en el 2020, para actualizar el primer Plan Director de 2001, tomando como referencia la propuesta del nuevo Plan Nacional de Catedrales del Ministerio de Cultura, que pretende como novedad la inclusión de medidas de conservación preventiva, la accesibilidad, la difusión del conocimiento o el patrimonio inmaterial asociado al bien, entre otros".