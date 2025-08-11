La actuación de los Bomberos y el protocolo de extinción evitaron un tragedia mayor en la Mezquita de Córdoba: “Se salvó”
El equipo de conservación del Ayuntamiento de Córdoba ya trabaja en el plan de actuación para recuperar la zona dañada
La Mezquita de Córdoba contará con un sistema contra incendios como el de Notre-Dame en París: "Estamos a la vanguardia"
La Mezquita-Catedral de Córdoba sufrió el viernes un incendio que acabó con el colapso de una capilla y daños en otras dos. A pesar de ello, se salvó gracias a la actuación de los Bomberos, tal y como informa en el vídeo Lucía Tuñas. El equipo de conservación del Cabildo ya trabaja en el plan de actuación para recuperar la zona dañada y, esta semana, recibirá una inspección especial de la UNESCO para evaluar la situación del monumento.
Cuando el humo y las llamas empezaron a asomar por las paredes de la Mezquita, vecinos y turistas se temían lo peor. “Se veía una humareda negra increíble, todos los vecinos asustados, diciendo: ‘Ahora, ¿qué va a pasar?’”, recuerda una vecina sobre el momento del incendio.
El monumento construido hace más de diez siglos habría sido pasto de las llamas de no ser por la actuación de los Bomberos, que lograron extinguir el fuego. “No ha pasado nada grave. Dentro de la situación, ayer se salvó la Mezquita”, asegura José María Bellido, alcalde de Córdoba.
Un protocolo inédito
Se llevo a cabo un protocolo inédito después del incendio en la catedral de Notre-Dame de París, que arrasó su cúpula, redujo su famosa aguja a cenizas y conmocionó al mundo entero.
Se trata de un sistema de vigilancia antiincendios activo las 24 horas del día que cuenta con detectores térmicos y un sistema de análisis del aire y que se suma a los simulacros que realizan los Bomberos cordobeses todos los años.
“Ha funcionado muy bien el protocolo que tenemos de prevención de incendio”, señala Joaquín Alberto Nieva, deán de la Mezquita-Catedral de Córdoba.
Los 35 bomberos que participaron en las labores de la extinción del fuego conocían bien el monumento. “Todos los Bomberos de Córdoba se forman y estudian este edificio desde que entran para que si ocurren este tipo de cosas puedan responder”, indica el alcalde.
En menos de una hora ya tenían el incendio controlado. “Es algo que podría hacer sido de mayor envergadura se pudo perimetrar, se pudo sofocar rápidamente”, celebra Patricia del Pozo, consejera de Cultura de la Junta de Andalucía.
Así, a pesar del colapso de una capilla y de los daños sufridos en otras dos, la actuación de los servicios de emergencias deja una cosa clara: el plan ha funcionado.