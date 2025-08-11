Redacción Andalucía 11 AGO 2025 - 09:01h.

El equipo de conservación del Ayuntamiento de Córdoba ya trabaja en el plan de actuación para recuperar la zona dañada

La Mezquita de Córdoba contará con un sistema contra incendios como el de Notre-Dame en París: "Estamos a la vanguardia"

Compartir







La Mezquita-Catedral de Córdoba sufrió el viernes un incendio que acabó con el colapso de una capilla y daños en otras dos. A pesar de ello, se salvó gracias a la actuación de los Bomberos, tal y como informa en el vídeo Lucía Tuñas. El equipo de conservación del Cabildo ya trabaja en el plan de actuación para recuperar la zona dañada y, esta semana, recibirá una inspección especial de la UNESCO para evaluar la situación del monumento.

Cuando el humo y las llamas empezaron a asomar por las paredes de la Mezquita, vecinos y turistas se temían lo peor. “Se veía una humareda negra increíble, todos los vecinos asustados, diciendo: ‘Ahora, ¿qué va a pasar?’”, recuerda una vecina sobre el momento del incendio.

PUEDE INTERESARTE La Mezquita de Córdoba retoma su normalidad tras el incendio, pero las visitas nocturnas no se han restablecido

El monumento construido hace más de diez siglos habría sido pasto de las llamas de no ser por la actuación de los Bomberos, que lograron extinguir el fuego. “No ha pasado nada grave. Dentro de la situación, ayer se salvó la Mezquita”, asegura José María Bellido, alcalde de Córdoba.

Un protocolo inédito

Se llevo a cabo un protocolo inédito después del incendio en la catedral de Notre-Dame de París, que arrasó su cúpula, redujo su famosa aguja a cenizas y conmocionó al mundo entero.

Se trata de un sistema de vigilancia antiincendios activo las 24 horas del día que cuenta con detectores térmicos y un sistema de análisis del aire y que se suma a los simulacros que realizan los Bomberos cordobeses todos los años.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

“Ha funcionado muy bien el protocolo que tenemos de prevención de incendio”, señala Joaquín Alberto Nieva, deán de la Mezquita-Catedral de Córdoba.

Los 35 bomberos que participaron en las labores de la extinción del fuego conocían bien el monumento. “Todos los Bomberos de Córdoba se forman y estudian este edificio desde que entran para que si ocurren este tipo de cosas puedan responder”, indica el alcalde.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En menos de una hora ya tenían el incendio controlado. “Es algo que podría hacer sido de mayor envergadura se pudo perimetrar, se pudo sofocar rápidamente”, celebra Patricia del Pozo, consejera de Cultura de la Junta de Andalucía.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Así, a pesar del colapso de una capilla y de los daños sufridos en otras dos, la actuación de los servicios de emergencias deja una cosa clara: el plan ha funcionado.