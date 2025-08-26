Siguen buscando a Andrew J.W, desaparecido en Marbella desde hace 15 días

Buscan a Brahim, desaparecido en el puerto de Ibiza desde hace una semana

Compartir







Un hombre de 66 años sigue desaparecido desde hace 11 días en Marbella. La asociación SOS Desaparecidos ha emitido una alerta difundiendo su imagen y algunos de sus datos personales para poder facilitar su búsqueda.

Se le perdió la pista el pasado 15 de agosto en Marbella. La descripción física facilitada por la plataforma es la siguiente: 66 años, mide 1,70 de estatura, complexión normal y tiene pelo negro y barba canosa. El modelo de su coche es un Volkswagen Golf de color negro.

El cartel difundido por SOS Desaparecidos:

Si hay información sobre el desaparecido

Cualquier información acerca de su paradero debe comunicarse al 112, a la Policía Nacional (091), a la Guardia Civil (062) o al teléfono habilitado por SOS Desaparecidos, el 868286726.

En caso de contar con información sobre una desaparición, se pide contactar con las autoridades: Emergencias (112), Guardia Civil (062) o Policía Nacional (091). Asimismo, se puede dar aviso directamente a SOS Desaparecidos en los teléfonos 649 952 957 o 617 126 909.