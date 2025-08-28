Susto en una autobús de línea de Sevilla: saca un cuchillo y agrade a dos pasajeros

Redacción Andalucía 28 AGO 2025 - 15:08h.

Un pasajero de un autobús de la línea 14 de Tussam en Sevilla ha agredido a otro con un cuchillo y amenazado al resto

El suceso ocurrió a primera hora de la mañana y los heridos, entre ellos posiblemente el presunto agresor, fueron trasladados a centros sanitarios

SevillaUn pasajero de un autobús de la línea 14 de Tussam (empresa municipal de transporte se Sevilla), que recorre el trayecto entre la céntrica Plaza del Duque y la barriada de Torreblanca, ha protagonizado esta mañana un incidente violento que ha dejado dos personas heridas.

El suceso tuvo lugar sobre las 9:00 horas en la Avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril, cuando varias personas alertaron al 112 de que un hombre había sacado lo que parecía ser un cuchillo, agrediendo a uno de los viajeros y amenazando al resto.

Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar, y tanto el presunto agresor como otra persona resultaron heridas y trasladadas a centros sanitarios. Por el momento se desconoce el estado de salud de los heridos, aunque a priori ninguno de los dos revestía gravedad.

El incidente ha generado gran susto entre los pasajeros, que presenciaron cómo una situación que podía haber sido mucho más grave.

La Policía Nacional ya investiga los hechos para esclarecer las circunstancias de la agresión.