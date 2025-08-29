Redacción Andalucía Europa Press 29 AGO 2025 - 10:55h.

El cuerpo sin vida y ensangrentado de un hombre ha sido encontrado en una playa del municipio almeriense de Níjar

AlmeríaEl cuerpo sin vida de un hombre ha sido encontrado en la mañana de este jueves en una playa del municipio almeriense de Níjar. Según han informado a Europa Press desde el servicio de Emergencias 112 Andalucía, el aviso se recibió a las 10,50 horas, cuando una persona alertó sobre la presencia de un varón "ensangrentado" en la playa.

La sala coordinadora alertó a efectivos de la Policía Local y del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, así como la Guardia Civil. Por su parte, la Benemérita ha confirmado el hallazgo del cadáver y ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte.

Según las primeras informaciones, dicha investigación apuntaría a una muerte violenta, ya que la víctima presentaba un golpe en la cabeza. La Guardia Civil ya habría descartado la muerte natural aunque por el momento se desconoce si hay alguna persona implicada en este suceso o si por el contrario el joven fallecido habría sufrido alguna caída o accidente.