Redacción Andalucía Sevilla, 02 SEP 2025 - 03:00h.

El pasado 4 de julio comenzaron a funcionar las cámaras para controlar el acceso a los carriles bus-taxi

El pasado 4 de julio comenzaron a funcionar las cámaras para controlar el acceso a los carriles bus-taxi, colocadas por el Ayuntamiento de Sevilla, y en menos de dos meses ya han multado a más de 7.000 vehículos.

Según el consistorio, la medida, que está dando sus frutos, pretende agilizar el tráfico y evitar que el carril destinado para los servicios de transporte público se vea saturado por el mal uso de otros conductores. El presupuesto total del proyecto asciende a 105.279,27 euros.

El nuevo sistema de control del tráfico está compuesto por once cámaras, que se encargan de leer las matrículas. Esas cámaras están además conectadas con los servidores municipales de tráfico.

Multas que ascienden a los 260 euros

Los dueños de los vehículos captados haciendo mal uso del carril del transporte público de Sevilla se enfrentan a una multa que asciende a 260 euros, pero que podría verse incrementada en un 30 % en el caso de que no se procediera al pago en el tiempo correspondiente para liquidar la sanción.

Teniendo en cuenta estas cifras, la recaudación del Ayuntamiento de Sevilla por las multas de este verano por invadir los carriles destinados al transporte público podría superar el millón y medio de euros.

Ubicación de cámaras por toda la ciudad

Las cámaras están repartidas por toda la ciudad, en puntos con gran afluencia de tráfico y con gran necesidad de que el transporte público sea ágil. La situación de las once cámaras es la siguiente: Paseo Colón, en la esquina con la calle Dos de Mayo; Paseo Colón, en el cruce con la calle Antonia Díaz; calle Arjona a la altura de la Plaza de La Legión; Ronda Capuchinos en su confluencia con la calle Carretera de Carmona; calle Recaredo a la altura de la calle San Alonso de Orozco; plaza Doña María de las Mercedes, por el lateral del acceso a la Avenida Carlos V; la calle Resolana, en el cruce con la calle Feria; la calle Enramadilla, con la calle Avión Cuatro Vientos; la calle Torneo, en el cruce con la calle Narciso Bonaplata; la calle Torneo con la calle Baños; y el Puente del Cachorro en el cruce con la estación de Plaza de Armas.