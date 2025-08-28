David Soriano 28 AGO 2025 - 20:40h.

La conocida como señal R-100 no presenta ningún icono que sirva como pista sobre lo que prohíbe, pero entendiéndola como un muro invisible es mucho más sencillo.

Obtener el carnet de conducir implica, en gran medida, aprender a aprobar los exámenes teórico y práctico. Es por ello que muchas veces se dice que en la autoescuela se aprende a aprobar, pero a conducir se aprende a base de práctica una vez que ya hemos obtenido el permiso de conducción por parte de la Dirección General de Tráfico. De hecho, hay señales muy frecuentes que veremos en nuestro día a día, mientras que otras aparecen tan poco después del libro de teoría y los test que es fácil que olvidemos su significado con el paso del tiempo y los kilómetros, aunque se puede convertir en una multa considerable.

R-100, la señal que actúa como un ‘muro invisible’

Para saber el significado exacto de la ‘señal vacía’, debemos consultar el Catálogo de señales verticales de circulación, en el que comprobaremos que esta hace referencia a la señal de prohibición R-100. Su significado es simple, “circulación prohibida de toda clase de vehículos en ambos sentidos”. Para entender mejor su significado y la forma de actuar ante dicha señal que no aporta muchas más pistas en forma de pictogramas, podríamos considerar que al ver una R-100, esta es un muro invisible. A partir de ese punto hay que detener la circulación y considerar otra vía para continuar en marcha.

La ‘señal vacía’ solamente aplica a vehículos. Por tanto, los peatones todavía podrían progresar atravesándola. Curiosamente, lo que el vacío o la falta de iconografía indica es que aplica a prácticamente todos los posibles iconos que ahí podrían aparecer, a excepción de peatones. Otras señales de la misma familia sí dejan más claro a qué vehículos concretos prohíben el paso, como vehículos a motor (R-102), motocicletas (R-104), ciclomotores (R-105), transporte de mercancías (R-106), mercancías peligrosas (R-108), vehículos agrícolas (R-111), vehículos de tracción animal (R-113), animales de montura (R-117) o patinetes eléctricos (R-118). Hay que recordar que también son vehículos los VMP y los ciclistas cuando circulan subidos a la bicicleta. Si se quiere atravesar una R-100 sin incumplir su prohibición, deberíamos bajar del patinete o bici y conduce a pie para ser considerados peatones.

La colocación de estas señales suele darse en zonas peatonales, donde el riesgo de que un vehículo transite por la misma área que los viandantes puede ser un gran peligro de seguridad vial. De hecho, también aparece en ocasiones para prohibir transitar por una zona que haya sufrido algún tipo de desperfecto, hundimientos del asfalto, zonas inundadas, etc. Si su colocación se lleva a cabo en zonas en obras, será igual pero con el fondo amarillo en vez de blanco.

A pesar de las pocas pistas que aporta esta señal cuando se encuentra en solitario, puede llegar a aparecer junto a paneles informativos que clarifiquen cuándo está en vigor. Por ejemplo, puede tener restricciones horarias (como sería el caso de zonas escolares en las horas de entrada y salida), de días de la semana (por ejemplo, cuando la circulación está prohibida únicamente el día de mercadillo) o prohibir la entrada solamente a cierto tipo de vehículos (como sucede en las Zonas de Bajas Emisiones, aunque en la última revisión del catálogo de señales verticales se añadió la variante con icono de un coche humeante) mientras que otros están exentos de su cumplimiento y sí pueden circular.

Superado el hecho de que la ‘señal vacía’ no aporte muchas pistas visuales, otro de los problemas que surgen para su cumplimiento es la confusión con la señal R-101, al menos en cuanto a su significado, pues a nivel visual, aunque comparten colores, no son tan equivalentes o intercambiables. La señal R-101 es más común y significa “dirección prohibida”. La diferencia es que en esta ocasión la prohibición de acceso a toda clase de vehículos solamente se da en una dirección específica, así que solamente afecta a quienes se la encuentran de frente.

Multas de hasta 200 euros si no se respeta

Incluida en la categoría de señales de prohibición de entrada (R-100 a R-120), el incumplimiento de lo que prohíbe esta señal R-100 tiene la misma consideración que el resto de sus compañeras de categoría. Saltarse una ‘señal vacía’ no dejará precisamente vacío el boletín de sanción, porque habremos cometido una infracción catalogada de tipo grave según el Reglamento General de Circulación.

Según la normativa vigente de tráfico, saltarse una señal R-100 conlleva al menos una multa de 200 euros. A priori, por esta simple infracción no debería provocar una pérdida de puntos del carnet de conducir por parte de la Dirección General de Tráfico, pero habría que tener en cuenta el riesgo adicional que provocamos. Si por ejemplo invadimos una zona peatonal y se considera que nuestras acciones pueden provocar un atropello (o por desgracia lo ha causado), habría que restar puntos por dichos agravantes, porque nuestras acciones podrían ser constitutivas de un delito de conducción temeraria.