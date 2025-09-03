Un preso del centro penitenciario de Sevilla II agrede a un funcionario, mordiéndole y golpeándole hasta romperle dos costillas

Preocupa el aumento de agresiones a funcionarios en cárceles de Sevilla: "Hay una cada 16 horas"

Un preso del centro penitenciario Sevilla II ha agredido a uno de los trabajadores de la prisión, causándole graves lesiones. El agresor comenzó a golpeare y a morderle tras un ataque de ira, lo que causó la fractura de dos costillas al funcionario.

Los hechos ocurrieron cuando los presos bajaban de la celda a la sala de día. Allí, el preso comenzó a ponerse nervioso y a amenazar a otros trabajadores diciendo frases sin sentido: “Me estáis castigando, no me dejáis dormir porque me tenéis activado. Apagadme de una vez, dejadme dormir”. Entonces, la víctima, tratando de calmarle se acercó a él, lo que le puso mucho más nervioso, según informa la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP).

EL jefe de servicios consiguió reducirle

El agresor agarró del cuello al funcionario y comenzó a golpearle en el costado, rompiéndole dos costillas y le mordió en varias ocasiones el brazo. El jefe de Servicios fue quien consiguió reducir al intento mientras que el funcionario recibió asistencia médica. Además de ser atendido en el hospital, los médicos han considerado necesario realizarle un seguimiento para determinar si habría sufrido algún tipo de contagio biológico por la mordedura.

Desde la asociación denuncian las crecientes agresiones dentro del centro penitenciario, afirmando que, en tan solo dos meses, los funcionarios han sufrido hasta cuatro agresiones graves. Además, en el propio comunicado transmitían su apoyo al funcionario agredido, deseándole una pronta recuperación.