Prisión para el hostelero de Olleros, Zamora, acusado de apuñalar a un supuesto ladrón

La víctima es un hombre de 40 años vecino de la localidad que fue ingresado en la UCI del Hospital de León con lesiones en el abdomen y en la cara

Un pueblo entero pide la libertad para un vecino que apuñaló al ladrón que intentó robarle en su bar de Zamora: “Es lo que haríamos todos”

Compartir







El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Benavente (Zamora) ha ordenado el ingreso en prisión del hostelero de la localidad zamorana de Olleros de Tera que, supuestamente, asestó tres puñaladas a un hombre y alegó que intentaba defenderse de un robo, según ha informado este miércoles la Subdelegación de Gobierno en Zamora.

Las lesiones hicieron que la víctima, un hombre de 40 años que es vecino de la localidad, ingresara en la UCI del Hospital de León con lesiones en el abdomen y en la cara.

Ingreso en prisión provisional comunicada

Tras conocerse el informe clínico de las lesiones, el autor de la agresión fue puesto a disposición judicial, y el juzgado ha decretado ahora su ingreso en prisión provisional comunicada, por lo que el hostelero ha sido trasladado al Centro Penitenciario de Topas (Salamanca).

El suceso, ocurrido el pasado lunes, ha conmocionado a la localidad de Olleros de Tera, donde decenas de vecinos se concentraron el martes por la tarde en apoyo del hostelero detenido.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu correo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y conoce toda la actualidad al momento.