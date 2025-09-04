Todo ocurrió en octubre de 2022 cuando dos personas obligaron a detenerse a un conductor amenazándole una de ellas con lo que parecía ser una pistola

Tras tres años del suceso y una investigación sobre el caso, la propia víctima ha sido la que ha conducido a la detención de uno de los implicados

Un hombre acusado de un delito de detención ilegal y otro de robo con violencia cometidos en octubre de 2022 ha sido detenido ahora en Roquetas de Mar, Almería, después de que su víctima lo haya identificado recientemente en una fotografía publicada en una red social.

Fue concretamente el pasado 23 de agosto cuando la propia víctima se lo comunicó a la Guardia Civil, lo que permitió continuar con las investigaciones iniciadas tres años atrás.

Detenido uno de los dos implicados en su rapto tres años después

Los hechos se remontan a aquel octubre de 2022 en que dos personas obligaron a detenerse a un conductor amenazándole una de ellas con lo que parecía ser una pistola mientras la otra lo hacía con un cuchillo. Entonces, según ha informado en una nota la Comandancia de Almería, ambos agresores se introdujeron en el vehículo y forzaron a la víctima a circular hasta una zona apartada, donde antes de huir le sustrajeron un teléfono móvil y 150 euros en efectivo.

Tras estos hechos, se dio inicio a una investigación con la toma de declaración del afectado y la solicitud de datos sobre el terminal sustraído, pero no se logró la plena identificación de los autores.

Tras todo este tiempo, el pasado sábado 23 de agosto de 2025 la propia víctima se ponía en contacto con los agentes para comunicarles que había reconocido en una red social al hombre que portaba el arma simulada, lo que permitió reactivar las pesquisas.

Con esa información, los investigadores lograron su identificación y procedieron a su arresto el 29 de agosto.

Ahora, la Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias para localizar al segundo implicado en los hechos.