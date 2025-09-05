Un incendio forestal obliga a desalojo de viviendas en Estepona y algunas se ven afectadas

El desalojo de varias decenas de viviendas ha sido temporal y preventivo, dada la fuerza del viento

El aviso tras los incendios de España y Portugal: Europa vivirá un deterioro en la calidad del aire

Un incendio forestal en Estepona (Málaga) ha causado este viernes el desalojo de varias viviendas y ha afectado exteriormente a algunas de ellas y a vehículos, aunque ya ha quedado estabilizado, según han informado fuentes municipales y del plan andaluz contraincendios Infoca.

Fuentes municipales han asegurado que el desalojo de varias decenas de viviendas ha sido temporal y preventivo, dada la fuerza del viento que soplaba en la zona y que al menos cuatro inmuebles se habrían visto afectados en la zona del porche, cerramiento exterior o jardín.

El fuego se ha iniciado en el paraje Valle Pederín sobre las 14:20 horas y ha quedado estabilizado a las 16:50 horas tras la intervención de tres helicópteros (uno pesado, otro semipesado y uno ligero) del Infoca, cuatro grupos de bomberos forestales, dos brigadas BRICA y una autobomba.

Desde el Centro coordinador de Emergencias 112 Andalucía han indicado que recibieron numerosas llamadas alertando de un incendio en la urbanización Parque Antena muy cerca de casas, por lo que actuaron los bomberos, el Infoca, Policía Local y Protección Civil y que algunos de los operativos dieron cuenta de pérgolas de viviendas afectadas.

Por su parte, el Consorcio Provincial de Bomberos ha señalado que fueron evacuadas unas 20 personas sin daños, cuatro vehículos fueron calcinados, varias viviendas resultaron afectadas, principalmente en pérgolas y fachadas, y que un garaje con un turismo en su interior presenta gran afectación de tipo estructural.

Por otro lado, otro incendio se ha producido en Mijas (Málaga) cerca de la planta embotelladora y ha quedado controlado a las 16:15 horas tras iniciarse a las 13:20 horas y movilizar a dos helicópteros (uno pesado y otro ligero), tres grupos de bomberos forestales y dos brigadas BRICA, según el Infoca.