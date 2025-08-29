Intervienen más de 1.800 kilos de hachís en un pesquero cerca de Isla Cristina, en Huelva

Redacción Andalucía Europa Press 29 AGO 2025 - 11:35h.

Intervenidos más de 1.800 kg de hachís en dos embarcaciones en el río Guadiana, en una operación conjunta con la Guardia Civil y Agencia Tributaria

La droga se encontraba oculta en dos dobles fondos situados debajo de los mandos de gobierno de las embarcaciones, lugar donde se accedía abatiendo las timoneras

Compartir







HuelvaEfectivos del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en un dispositivo conjunto con la Guardia Civil y la Policía Nacional, han intervenido un total de 1.824 kilos de hachís en un barco pesquero que navegaba hacia la localidad de Isla Cristina (Huelva), tras lo que se ha detenido a sus dos tripulantes por un presunto delito contra la salud pública --tráfico de drogas--.

Según ha trasladado este viernes la Agencia Tributaria en una nota, el dispositivo comenzó cuando se tuvo conocimiento de un posible alijo de hachís, el cual se introduciría en territorio nacional en una embarcación por la localidad de Isla Cristina. De esta manera, se estableció un dispositivo conjunto por los agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y la Agencia Tributaria que conocían la información.

PUEDE INTERESARTE Encuentran el cadáver de una mujer sin indicios de criminalidad en una nave de Chinales, Córdoba

Así, sobre las 2,15 horas de la madrugada de este pasado miércoles, 27 de agosto, los agentes del grupo marítimo del Estrecho de la Guardia Civil abordaron el pesquero a tres millas al sur del río Guadiana, localizando una "gran cantidad" de fardos de hachís. Seguidamente, custodiaron la embarcación y a sus dos tripulantes hasta el puerto pesquero de Isla Cristina, donde fue inspeccionado por los agentes desplegados en tierra.

PUEDE INTERESARTE La Policía detiene en Jerez a una mujer que pasó de amenazar a los clientes de un bar a agredir sexualmente a un agente

Los dos tripulantes han sido detenidos

En total se han hallado 48 fardos de hachís con un peso total de 1.824 kilos distribuidos por la cubierta y bodega del barco. Asimismo, se ha detenido a los dos tripulantes.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Finalmente, los detenidos y las diligencias instruidas serán puestas a disposición de la autoridad judicial competente, y la embarcación y la droga incautada han quedado en depósito judicial.