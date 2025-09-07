Tiroteo en Carmona, Sevilla | El autor del doble crimen ya había protagonizado un ataque con hacha
Los vecinos del hombre que ha matado a dos personas y ha herido a otra en Carmona aseguran que ya había protagonizado otros altercados
Dos muertos y un herido grave tras un tiroteo con un rifle contra un bar en una urbanización de Carmona, Sevilla
SevillaEl autor del doble crimen en un bar de una urbanización de la localidad de Carmona, en la provincia de Sevilla, ya había participado en otros altercados. Se trataría de un hombre con un comportamiento violento que llegó a protagonizar un "ataque con hacha", según han relatado sus vecinos al diario 'ABC'.
"Ya había dado otros problemas", aseguran los vecinos del hombre que el sábado entró con un rifle a un bar en la calle Azahar de la urbanización Los Nietos al mencionado medio. Como consecuencia del ataque, dos personas han muerto y otra ha resultado herida de gravedad.
Dos muertos y un herido
No obstante, los testigos no descartan que el hombre actuase acompañado, según han indicado al Servicio de Emergencias 112 Andalucía.
Este ha explicado a Europa Press que sobre las 16:45 horas del sábado se recibieron varios avisos por este suceso por el que se han movilizado efectivos sanitarios y de la Guardia Civil.
La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla se ha hecho de cargo de la investigación de este suceso.