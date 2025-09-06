Dos muertos y un herido grave tras un tiroteo en una urbanización de Carmona, Sevilla

Redacción Andalucía Europa Press 06 SEP 2025 - 20:41h.

Los testigos que llamaron al 112 alertaban de que una o dos personas habrían disparado con un rifle contra un bar en Carmona

Carmona, SevillaDos personas han muerto y otra ha resultado herida de gravedad tras registrarse este sábado, 6 de septiembre, un tiroteo con un rifle contra un bar en una urbanización de la localidad de Carmona, en la provincia de Sevilla.

Se trata, en concreto, de la urbanización Los Nietos del citado municipio sevillano, según han explicado a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, que ha recibido varios avisos por este suceso por el que se han movilizado efectivos sanitarios y de la Guardia Civil.

Tiroteo mortal en la calle Azahar

Fuentes de dicho servicio de Emergencias han detallado que sobre las 16:45 horas de este sábado se han recibido varios avisos en el teléfono 112 que alertaban de un tiroteo en la calle Azahar de la citada urbanización Los Nietos, en Carmona.

Según relataban los testigos del suceso al 112, una o dos personas habrían disparado con un rifle contra un bar y, como consecuencia de los disparos, varias personas se encontraban tendidas en el suelo. Las mismas fuentes han apuntado que hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos del 061 y Guardia Civil.

Por su parte, fuentes del instituto armado han confirmado a esta agencia de noticias que, en el marco de este tiroteo, dos personas, de cuyas identidades no han trascendido más datos, han fallecido, y otra persona más ha resultado herida de carácter grave.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla se ha hecho de cargo de la investigación de este suceso.