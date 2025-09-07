A juicio un agricultor por provocar un incendio en Atarfe, Granada: fumaba mientras cargaba paja
Las cenizas del cigarro encendido por el hombre de 64 años prendieron la paja, según varios testigos
El fuego, sofocado con rapidez por los bomberos, quemó 7.000 metros cuadrados de terreno
GranadaUn agricultor irá a juicio por presuntamente provocar con un cigarro un incendio en el término municipal de Atarfe (Granada). Según varios testigos, se encontraba fumando mientras cargaba paja.
Así lo ha expuesto la Guardia Civil, tras poner a disposición judicial al acusado, de 64 años. Recordamos que desde junio se investigó a 92 personas en España, vinculadas a fuegos, y hubo numerosos detenidos como el de Mazaricos.
En el caso del que se hizo cargo el Seprona de Granada, el investigado por cometer la imprudencia estaba junto a otros varones realizando labores agrícolas en una finca próxima al punto de origen de las llamas.
Los agentes se entrevistaron con varios compañeros suyos hasta que uno explicó lo sucedido: cayeron restos del cigarrillo que el sexagenario tenía encendido sobre un montón de paja del remolque de una camioneta.
Se quemaron 7.000 metros cuadrados
Después de eso, ese material se incendió y el fuego se propagó por la zona de pasto, retamas y encinas cercanas a la urbanización conocida como Los Llanos de Silva.
Por la rápida actuación de los bomberos, que pudieron sofocarlo tras la llamada de alerta ese 18 de julio, los hechos no fueron de gravedad. Se quemaron 7.000 metros cuadrados de terreno.