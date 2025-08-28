Europa Press 28 AGO 2025 - 11:38h.

El hombre de 73 años se podría enfrentar a un delito de de incendio forestal

Última hora de los incendios en España | El fuego de Ibias, el único activo en Asturias

El Equipo de Protección de la Naturaleza (Eprona) de la Guardia Civil ha investigado penalmente a un varón de 73 años como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia grave declarado la tarde del miércoles, día 27 de agosto, en un paraje próximo a la localidad de San Justo de la Vega, León.

Según los datos recabados por los investigadores de la Guardia Civil, en colaboración con agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León para la averiguación de las circunstancias que motivaron el incendio, el origen del fuego se inició a causa de varias colillas de cigarro mal apagadas en una zona con vegetación seca y fina.

Posteriormente, se extendió rápidamente por los alrededores debido a las fuertes rachas de viento reinantes en ese momento y afectó a encina, pino y monte bajo, con una superficie quemada de aproximadamente dos hectáreas, han informado a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Los equipos de lucha contraincendios de la Junta de Castilla y León logran apagarlo en poco espacio de tiempo mientras en el lugar permanecieron varias patrullas de la Guardia Civil de Astorga que realizaron funciones de seguridad y regulación del tráfico mientras se realizaban las labores de extinción.

El detenido, a disposición judicial

Las diligencias instruidas y la persona investigada han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de los de Astorga y Fiscalía de Medio Ambiente de León.

La Guardia Civil ha recordado que el Código Penal recoge incluso penas de prisión que pueden ser de uno a cinco años y multa de doce a 18 meses.