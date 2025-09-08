Redacción Andalucía 08 SEP 2025 - 13:55h.

Una delegación de COAG Andalucía viaja a Chipre para conocer las medidas con las que los apicultores locales han logrado convivir con el avispón oriental

El sector apícola andaluz alerta de que esta especie invasora se suma a problemas como la sequía, el fraude en las importaciones y la pérdida de rentabilidad

SevillaLa amenaza del avispón oriental (Vespa orientalis) mantiene en vilo al sector apícola andaluz. Ante el grave impacto que esta especie invasora está teniendo en los colmenares, representantes de COAG Andalucía han iniciado un viaje a Chipre con el objetivo de conocer de primera mano las estrategias que allí se aplican para controlar sus poblaciones y garantizar la supervivencia de las abejas.

El responsable del sector apícola de COAG Andalucía, Antonio Vázquez, participa en esta visita junto a otro apicultor andaluz y un técnico de la organización. En la isla mediterránea, donde el avispón oriental es autóctono, los apicultores han conseguido mantener un cierto equilibrio que evita la destrucción de los colmenares, pese a que la erradicación de la especie resulta imposible.

“Estamos desesperados. El avispón oriental está diezmando nuestros colmenares y necesitamos soluciones urgentes para frenar una situación que no solo afecta a los apicultores, sino también al equilibrio ambiental y a la ciudadanía en general”, señaló Vázquez antes de emprender el viaje.

Un momento complicado para la apicultura

La expedición prevé visitar distintos colmenares chipriotas para conocer in situ las medidas de control que se aplican, con la intención de valorar su posible adaptación a la realidad andaluza. Desde COAG Andalucía subrayan que la apicultura atraviesa un momento crítico, condicionado además por otros factores como la sequía, las importaciones fraudulentas o la pérdida de rentabilidad del sector.

El sector apícola es esencial para la polinización y la biodiversidad, y por ello la organización confía en que este viaje aporte nuevas herramientas y conocimientos que permitan afrontar con mayor eficacia la amenaza del avispón oriental en Andalucía.

El sector reclama ayudas

COAG Andalucía advierte de que "la pasividad institucional está dejando a los apicultores en una situación límite". La organización insiste en la necesidad de implementar planes de control y apoyo al sector, puesto que la expansión de la ‘Vespa orientalis’ se suma a los numerosos problemas que ya afronta la apicultura andaluza: sequías, fraude de las importaciones y crisis de rentabilidad, lamentan.

Por todo ello, COAG Andalucía exige "una actuación inmediata y contundente de las administraciones públicas" para poner en marcha medidas de control de esta especie invasora, así como apoyo a la investigación y transferencia de conocimientos que permitan proteger al sector apícola, esencial para la polinización y la biodiversidad.