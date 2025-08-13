"En aquel momento, el Cabildo informó que había adquirido dos locales cercanos" con el objetivo de "trasladar los materiales" que habrían originado el incendio

La actuación de los Bomberos y el protocolo de extinción evitaron un tragedia mayor en la Mezquita de Córdoba: “Se salvó”

CórdobaEn medio de la oleada de incendios que sacuden a España, el de la Mezquita de Córdoba fue otro de los que mantuvo en vilo a la población por los daños al emblemático patrimonio cultural. Al respecto, se ha sabido ahora que técnicos de la Unesco advirtieron en primavera de los riesgos de utilizar zonas de las instalaciones como almacén y que, por eso, el Cabildo ya había adquirido dos locales.

Así lo han precisado durante una visita en la que han dicho, además, que lo primero que se va a hacer es colocar una protección en el tejado afectado por las llamas para evitar que la lluvia pueda causar más daños.

Icomos no ve errores en la actuación del Cabildo de Córdoba

Respecto al incendio, el presidente de Icomos España, una organización internacional no gubernamental asociada con la Unesco que se dedica a promover la conservación, protección y puesta en valor del patrimonio cultural, ha manifestado que no ve errores en la actuación del Cabildo de Córdoba ante el incendio.

Señalando que el edificio contaba y cuenta con “unos protocolos establecidos” para su protección”, ha expresado que "por las primeras impresiones", desde el Cabildo "han trabajado bastante bien" y "encaminados a la salvaguarda del edificio".

Así, ha señalado que la administración cuenta con un “gran equipo profesional” y ha apuntado, respecto a su actuación, que él “no hablaría de errores”.

Reiterando que la Mezquita de Córdoba cuenta con un plan de autoprotección, "y lo tienen bastante bien hecho", ha detallado que “lo único” que van a hacer es “darle una vueltecilla en identificación de lo que son las amenazas", que "pueden ser, tanto naturales, como antrópicas, y en este caso ha sido una antrópica", con el incendio.

En el Cabildo "también son conocedores, y cada día más, porque tienen un equipo de técnicos bastante competentes" a la hora de "identificar la vulnerabilidad del edificio", de manera que, "identificando lo que son las amenazas y la vulnerabilidad, se pueden identificar los riesgos, y en función de los riesgos se pueden tomar las medidas de prevención, y ahí es donde estamos en la mesa de trabajo", ha dicho.

En cuanto a si el incendio pudo ser provocado por un cortocircuito en una barredora almacenada en la capilla interior de la Mezquita-Catedral donde se originó el incendio, Molina ha indicado que, desde el Cabildo le han dado "todas las explicaciones" y, en base a ello, Icomos emitirá "el informe correspondiente", cuando tenga, además, "toda la documentación que se está elaborando, tanto por la Policía Científica, como por otros técnicos, para la evaluación de la restauración" precisa, junto con "los arquitectos" y el personal de mantenimiento del monumento, entre otros.

En cualquier caso y tras asegurar que tenía conocimiento de que el Cabildo ya contaba con un inmueble cercano a la Mezquita, que estaba habilitando para trasladar al mismo la citada barredora y otros materiales hasta ahora almacenados en la capilla donde comenzó el fuego, el presidente de Icomos España ha insistido en el “equipo profesional” con el que cuenta la institución cordobesa, que ha asegurado que ha proporcionado “toda la información y documentación necesarias para la evaluación técnica, así como un plan de acción claro para la restauración, que ya está en marcha".

Técnicos de la Unesco ya advirtieron en primavera de los riesgos

A este respecto, han explicado que durante la última visita del organismo asesor de la Unesco a la Mezquita, en la pasada primavera, "se comentó sobre el almacenaje de enseres y maquinaria en el interior de la Mezquita-Catedral" y, "en aquel momento, el Cabildo informó que había adquirido dos locales cercanos con el objetivo de trasladar las barredoras y otros materiales, que según todo apunta, fueron el origen del incendio".

Tras estas estas conclusiones, por su parte, a juicio del Cabildo la visita de Icomos España "refuerza la buena relación y cooperación" entre ambas instituciones, "unidas por el objetivo común de salvaguardar y conservar uno de los monumentos más emblemáticos y valiosos del patrimonio mundial".