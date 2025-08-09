El incendio que ha afectado a la Mezquita-Catedral de Córdoba es el tercero que sufre en su milenaria historia

Así ha quedado la Mezquita de Córdoba tras el fuego: las imágenes del incendio que ha afectado a dos capillas y a la cubierta

Compartir







CórdobaEl incendio que ha afectado a la Mezquita-Catedral de Córdoba es el tercero que sufre en su milenaria historia en la que solo ha registrado dos anteriores de los que se tengan constancia: El primero en 1910, hace 115 años, y el segundo en 2001.

La Mezquita-Catedral de Córdoba es uno de los monumentos más emblemáticos de España y un referente mundial del arte islámico. Construida en el siglo VIII como mezquita omeya, fue transformada en catedral cristiana en el siglo XIII tras la Reconquista.

Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984, la Mezquita de Córdoba es un símbolo del legado andalusí y uno de los destinos turísticos más visitados de Andalucía. Su valor cultural, artístico y religioso la convierte en una pieza clave del patrimonio universal.

Los dos incendios anteriores de la Mezquita-Catedral de Córdoba

El 29 de mayo de 1910, la Mezquita-Córdoba sufrió el primero de ellos que fue causado por una descarga eléctrica sobre el cimborrio del crucero del templo.

El segundo tuvo lugar 5 de julio de 2001. Un fuego en las dependencias del archivo destruyó aproximadamente 25 legajos de los más de 5 000 almacenados.

Las causas se relacionaron con la explosión de dos aerosoles, posiblemente activados por el efecto lupa del sol en una sala sin refrigeración y con temperaturas muy altas

Una barredora mecánica, probable causa del incendio de este viernes

Una barredora mecánica que se encontraba en la capilla de Almanzor de la Mezquita-Catedral de Córdoba es la probable causa del incendio ocurrido en la tarde-noche de este viernes en el interior del monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha explicado a los periodistas que aunque se trata de un incendio que ha afectado a varias partes del monumento la rápida intervención de tres dotaciones del Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Córdoba ha evitado "una catástrofe".