Redacción Andalucía 11 SEP 2025 - 16:56h.

Tres ejemplares de Pura Raza Española se incorporan al "Borgo Laudato Si", el gran proyecto educativo y cultural del Vaticano en Castel Gandolfo

El caballo se convierte así en símbolo internacional de nobleza y tradición ecuestre en un espacio que une espiritualidad, formación y sostenibilidad

SevillaTres ejemplares de Pura Raza Española han sido seleccionados para formar parte del "Borgo Laudato Si", el nuevo proyecto educativo, agrícola y cultural del Vaticano en Castel Gandolfo, inaugurado oficialmente el pasado 5 de septiembre.

Los caballos proceden de dos destacadas ganaderías españolas. La Yeguada José Luis de la Escalera aporta a las potras de tres años Jónica JLE y Japonesa JLE –esta última inició este lunes su viaje hacia su nueva residencia en Italia–, ambas con doma básica impartida por Vicente Guerrero y Julia Tocino. El tercer ejemplar, Saleroso de JC, es un tordo de 16 años criado por la Yeguada Tres Cotos.

El papa León XIV ha definido el "Borgo Laudato Si" como un legado para el futuro, un espacio abierto al pueblo que busca conjugar espiritualidad, aprendizaje, cuidado de la creación e inclusión social.

Un espacio de encuentro con la naturaleza

El complejo, de 55 hectáreas, está inspirado en la encíclica "Laudato si" y combina agricultura, investigación, turismo y patrimonio. En sus instalaciones convivirán animales de distintas especies, ahora también con el caballo PRE como embajador de la cultura ecuestre española y símbolo de nobleza y prestigio internacional.

Cada año, entre 2.000 y 3.000 estudiantes de todo el mundo, incluidos jóvenes con discapacidad, participarán en el centro de formación del Borgo. Además, se espera que el espacio reciba unos 250.000 visitantes anuales, con entrada gratuita para personas con dificultades económicas.

La incorporación de los caballos españoles supone un reconocimiento a la relevancia internacional del Pura Raza Española, que suma así un nuevo escenario de prestigio en su proyección cultural y espiritual.