Los vecinos que redujeron al hombre que agredió con un cuchillo a su expareja en una calle de Valencia cuentan cómo fue el tenso momento

Un hombre de origen argelino ha evitado un crimen machista en plena calle de Valencia. La imagen de cómo consiguió reducir al agresor se ha vuelto en un gran acto de valentía que ya celebran muchos de los vecinos. La víctima era una mujer y su hija, que fueron perseguidas por la pareja de ella. Se vivieron momentos de tensión. El agresor tenía un gran machete con el que trato de herir a las dos víctimas.

A los gritos desesperados de socorro por parte de la víctima y su hija, respondió el que ya es considerado como el héroe de Benicalp, Valencia. No dudó ni un segundo en actuar ante lo que estaba sucediendo. Consiguió reducir por detrás al agresor, no le costó mucho retenerlo contra el suelo. Además, contó con la ayuda de otros vecinos que presenciaron los hechos.

Luis, otro de los hombres que participó en la captura del agresor, relata cómo vivió el momento en el que un vecino redujo al agresor: "Parecía un profesional, lo sacó para fuera, lo cogió del cuello y acabaron en el suelo, pero sin dar un mal golpe". Por otro lado, el testigo también se implicó en la detención del detenido: "Yo le cogí de la mano porque era la que tenía libre y escuché que el cuchillo que llevaba estaba en el suelo".

El momento de más tensión de la pelea se produjo durante el forcejeo, cuando el machete que llevaba el agresor cayó al suelo. Fue ahí cuando una vecina, al ver cómo el arma permanecía cerca del agresor, decidió recogerlo para evitar que lo recuperase y conseguir que el detenido no volviera a atacar.

Una gran cadena de solidaridad contra la violencia machista

Pedro, otro vecino que se implicó en la detención del agresor, declara qué es lo que hizo mientras mantenían en el suelo al detenido: "Yo le cogí hasta que llego la policía". Acto seguido, los agentes acudieron al lugar de los hechos tras haber recibido una llamada de alerta por parte de varios testigos. Una vez allí detuvieron a la pareja de la víctima, acusado de un delito de violencia de género.

La mujer y la hija de la víctima consiguieron encerrarse en una panadería que había en la zona. La dueña del local cuenta que bloqueó las puertas a tiempo para evitar que el detenido entrase dentro con el arma. Los equipos de emergencia trasladaron a la mujer al hospital en ambulancia ya que había sufrido un corte durante la agresión.