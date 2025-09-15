Redacción Galicia Europa Press 15 SEP 2025 - 14:41h.

Los tres detenidos pasarán este martes a disposición judicial y son de origen colombiano

Tras el primer hallazgo, la Policía local descubrió el triple de droga en la localidad coruñesa

A Pobra do Caramiñal, A CoruñaUn nuevo hallazgo por parte de la Policía Local de A Pobra do Caramiñal incrementa por tres la cantidad de droga incautada hasta los 3.000 kilos de cocaína. En un primer momento, la policía incautó 1.000 kilos el pasado sábado, pero en la noche de ayer, el mismo cuerpo localizó un segundo alijo en la localidad.

Fuentes consultadas por Europa Press, han señalado que agentes de la Policía Local encontraron más mercancía tras un primer hallazgo, ambos casos en tierra y después de que llegara la droga en un narcosubmarino.

Los tres detenidos son de origen colombiano

Los tres detenidos, de origen colombiano, pasarán este martes a disposición del Tribunal de Instancia de Muros, según han confirmado desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Los arrestos se produjeron el pasado sábado en el marco de un despliegue policial dirigido contra el vehículo que transportaba la droga, del que se cayeron los fardos, quedando en la carretera. Fueron agentes del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) Galicia los que los interceptaron.

Investigación bajo secreto de sumario

El nuevo hallazgo se produjo tras la información proporcionada por la Policía Nacional. La colaboración entre los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del estado ha sido clave para esta operación.

Agentes municipales realizaron una inspección perimetral por las zonas en las que podría encontrarse y, finalmente, la hallaron. La investigación está a cargo de la Policía Nacional y bajo secreto de sumario.