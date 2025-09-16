Piden 14 años por agredir sexualmente a su hijastra menor: tiene pendiente otro juicio por su hijo de 6 años

Agencia EFE 16 SEP 2025 - 16:55h.

La Fiscalía ha pedido catorce años de cárcel para un hombre acusado de agredir sexualmente a su hijastra

El acusado, que solo ha contestado a las preguntas de su letrado, ha negado los hechos.

La Fiscalía ha pedido catorce años de cárcel para un hombre acusado de agredir sexualmente a su hijastra durante tres años cuando convivían en el domicilio familiar y aprovechaba los momentos en que su pareja estaba dormida en el salón con los hijos pequeños.

El juicio ha quedado visto para sentencia este martes en la Audiencia Provincial de Málaga y durante la vista oral el acusado, que solo ha contestado a las preguntas de su letrado, ha negado los hechos, según han informado a EFE fuentes judiciales.

La acusación particular, ejercida por la abogada Carmen Muñoz, lo acusa, al igual que el Ministerio Público de un delito continuado de agresión sexual agravado pero eleva su petición de pena a quince años de prisión y una indemnización a 30.000 euros por el daño moral causado.

Los hechos ocurrieron desde junio de 2017 a 2020 y presuntamente el acusado los cometió en "ejecución de un plan preconcebido" y aprovechando que la madre estaba dormida.

Aprovechaba presuntamente cuando la menor estaba dormida

El fiscal mantiene que en esos momentos cogía a la menor, que se encontraba dormida, y la agredía sexualmente. Estos hechos fueron cometidos supuestamente desde que la niña tenía diez años hasta los trece y cuando cumplió 16 años la víctima denunció los hechos.

Actualmente la víctima tiene 18 años y los peritos que han declarado en el juicio han asegurado que la joven necesitará mucho tiempo para recuperarse de los hechos.

Las acusaciones también han solicitado la prohibición de aproximarse a la víctima, su domicilio y lugar en el que habitualmente se encuentre durante 25 años y libertad vigilada durante diez años.

El acusado está también acusado en otro procedimiento, en el Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga, como presunto autor de un delito de agresión sexual a su hijo biológico de 6 años y hermano de la anterior víctima.

Sobre este segundo caso todavía no se ha celebrado juicio pero el ministerio público ya ha solicitado, en sus conclusiones provisionales, seis años de prisión para el procesado y la prohibición de acercarse a su hijo ni comunicar con él.

Según el escrito acusatorio de este segundo caso, al que ha tenido acceso EFE, el acusado presuntamente cometió los hechos cuando la pareja ya estaba divorciada y "aprovechando su posición familiar como padre del menor" durante los periodos que quedaba con él en el ejercicio de visitas acordado por el juez.

El fiscal indica que aunque no se ha podido determinar el número de agresiones sexuales se prolongaron de forma reiterada hasta febrero de 2023.