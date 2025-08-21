TardeAR 21 AGO 2025 - 16:56h.

Lo que parecía una tarde tranquila en una cafetería de Los Palacios y Villafranca, municipio sevillano, terminó en un episodio surrealista y peligroso. Un cliente prendió fuego al local después de que los camareros le explicaran que no disponían de mayonesa ni queso para acompañar un montadito.

José Antonio Caballero, dueño del establecimiento afectado, relató lo sucedido en directo en ‘Tardear’. Según contó, el hombre llegó con su hijo y pidió dos cervezas y dos montaditos. Al solicitar mayonesa, los camareros le respondieron que el bar (dedicado sobre todo a desayunos, cafés y copas) no contaba con cocina ni ese tipo de condimentos.

El cliente reaccionó con aparente normalidad, pero minutos después acudió a una gasolinera cercana, compró una botella de gasolina y regresó al local. Tras insistir de nuevo en la petición y obtener la misma respuesta, vertió el combustible sobre la barra y prendió fuego al interior.

“Todavía estoy asustado porque no sé hasta dónde vamos a llegar”, confesó el propietario, aún conmocionado. En el momento del ataque había varios clientes en el interior, entre ellos un hombre mayor y niños pequeños que habían estado jugando en la cafetería. “Gracias a dios no pasó nada grave, pudo haber sido una tragedia”, añadió.

Afortunadamente, solo pérdidas materiales

El incendio provocó pérdidas materiales valoradas entre 7.000 y 10.000 euros, aunque la rápida intervención de trabajadores, clientes y bomberos evitó que las llamas se propagaran. Una empleada incluso salió corriendo tras el agresor, que fue retenido por varios jóvenes hasta la llegada de la Policía.

Según contó Caballero, el detenido declaró abiertamente que quería ir a prisión: “Quiero entrar en la cárcel”, repitió tras ser reducido. El hombre, natural de un municipio de Córdoba y alojado en un hostal cercano, no era conocido en la localidad.

El dueño del bar agradeció la solidaridad de sus trabajadores y vecinos, que limpiaron el local hasta la madrugada para reabrir cuanto antes. “El dinero se recupera, lo importante es que no ha habido víctimas”, recalcó.