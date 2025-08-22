El detenido fue a una gasolinera cercana y regresó con un bidón de gasolina que vertió en la barra y le prendió fuego después de que el camarero le dijera que no tenía mayonesa

El dueño del bar incendiado por un cliente tras no ponerle mayonesa: “Estoy todavía asustado, no sé hasta dónde vamos a llegar”

Compartir







El hombre, detenido el miércoles pasado, por prender fuego a una cafetería de Los Palacios y Villafranca, Sevilla porque no tenían mayonesa, tendrá que ingresar en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Así lo ha decidido una jueza de Utrera (Sevilla) que acepta la petición de la Fiscalía ante el riesgo de fuga.

El detenido, sin perjuicio de una posterior calificación en el momento procesal oportuno, que este viernes ha prestado declaración en el juzgado, se le atribuyen presuntos delitos de incendio y lesiones leves, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La jueza considera que la prisión provisional, impuesta a petición de la Fiscal�ía, resulta necesaria para evitar el riesgo de fuga dada la naturaleza de los hechos y la gravedad de las penas que pueden imponerse en su caso al investigado.

El detenido compró un bidón de gasolina en una gasolinera y le prendió fuego a la barra

Además, señala que existe un alto riesgo de reiteración delictiva y que, con su actuación, el investigado ha creado una gran alarma social. Los sucesos ocurrieron cuando el detenido pidió en el bar que le dieran mayonesa para el bocadillo que había comprado.

PUEDE INTERESARTE Mueren un hombre de 53 años en Sevilla y una mujer de 75 en Córdoba por golpes de calor

Los camareros le dijeron que no tenían mayonesa en el bar, por lo que el ahora detenido fue a una gasolinera cercana y regresó con una botella con gasolina, que roció sobre la barra del bar y le prendió fuego.