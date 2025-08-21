El teléfono 112 ha gestionado casi una 30 de avisos por este suceso

Una mujer ha muerto y un hombre ha resultado herido en el incendio de una vivienda en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), según ha informado el 112, tras saltar a la calle desde su casa en llamas en una segunda planta.

El teléfono 112 ha gestionado casi una 30 de avisos por este suceso, el primero de los cuales se recibió sobre las 11:30 horas.

Los testigos indicaban que dos personas habían intentado huir de las llamas saltando por las ventanas y estaban heridas.

El centro coordinador activó de inmediato a los Bomberos de Diputación, a la Policía Nacional, a la Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que ha desplegado un hospital de campaña en la zona y ha enviado tres UVIS móviles.

Los bomberos desplazados al lugar han confirmado al 112 que una mujer ha fallecido tras precipitarse desde la segunda planta y un hombre, que según las mismas fuentes logró agarrarse al aparato de aire acondicionado, ha resultado herido y evacuado a un centro hospitalario.

En la vivienda residían otros dos menores, afortunadamente no se encontraban en el domicilio ya que estaban pasando el día en un parque de atracciones, según informa 'Diario de Sevilla'.