20 SEP 2025 - 19:51h.

"Una gran persona, noble y de buen corazón, único de verdad, todavía no me lo creo", ha expresado una persona que lo conocía

El jerezano fue operado y después pidió ayuda para poder costear un tratamiento de rehabilitación

CádizManuel Jiménez Hidalgo conocido como 'El Chicha' ha muerto recientemente por causas que no han trascendido. Era un costalero muy querido en Jerez de la Frontera (Cádiz).

"Dejas un profundo vacío", ha lamentado la Hermandad del Soberano Poder de Jerez-La Granja a la que pertenecía este hombre, que tanto "sentía al Señor y a la Virgen".

En una despedida escrita en sus redes sociales, la agrupación ha publicado también una fotografía en blanco y negro donde aparece el hermano que ya ha marchado al cielo, delante de la imagen de María Santísima de las Mercedes.

"Nuestro más sentido pesar", ha trasladado hacia familiares y amigos, además de pedirle al propio Manuel que cuide "ahí arriba de todos los hermanos": "Aquí abajo ya estamos nosotros para rezar por ti y cuidar a los tuyos".

"Noble y de buen corazón, único de verdad"

El breve comunicado acaba con estas palabras: "Señor, dale el descanso eterno. Y brille sobre él la luz eterna". Numerosas personas también se han sumado a las condolencias y el último adiós público a 'El Chicha'.

Por ejemplo, Ana, que lo conocía bien, ha recordado que era "una gran persona, noble y de buen corazón, único de verdad". "Todavía no me lo creo, siempre estarás en cada una de las personas que se cruzó en tu camino, por tu bondad y alegría".

El mismo calificativo de "bueno" reitera Rubén tras haber estado junto a él "debajo del Señor en 2009/2010". Elvira destaca que su pérdida supone "un golpe muy duro para la Hermandad".

Operado, requería tratamiento y pidió ayuda

En el mes de marzo, la agrupación religiosa también se hizo eco de una campaña benéfica dirigida precisamente a Manuel Jiménez. Tras haber sido operado en agosto del 2024, sus familiares pidieron ayuda.

"Tras su recuperación, ha necesitado acudir a un centro privado de rehabilitación y estimulación, ya que los recursos disponibles en la sanidad pública no han sido suficientes", explicaron sus allegados.

Dado que en su familia había hecho "grandes esfuerzos para cubrir los gastos derivados de su tratamiento", lanzaron una recaudación de fondos solidaria, con la venta de varios artículos sobre la Hermandad.

"Pensados para los más jartibles del mundo cofrade, el beneficio íntegro se destinará al pago de la rehabilitación de Manuel", aclaraban. Había camisetas, sudaderas, riñoneras, calcetines, llaveros personalizados...